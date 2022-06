Prins på prøve – Charles ut av morens skygge

LONDON: Britiske prins Charles har tilbrakt mye av voksenlivet i skyggen til sin mor dronning Elizabeth. Som 74-åring trer han omsider inn i «arbeidslivet».

I 2005 giftet prins Charles seg med sin store kjærlighet Camilla Parker, i dag kjent som hertuginnen av Cornwall.

Det er godt å være dronning. Det kan Storbritannias dronning Elizabeth II på 96 år skrive under på. Hun har sittet på tronen de siste 70 årene, og er med det den lengstsittende monarken i britisk historie.

Men alderdommen har ført til at dronningen har begynt å gi mer ansvar til eldstesønnen og tronarving prins Charles (74). Aldri før har en tronarving ventet lenger på sine kongelige plikter. Og aldri før har er tronarving vært eldre.

Det reiser spørsmålet: Er tiden overmoden?

Lenge lever dronningen

– Charles og Camilla er et spørsmålstegn med tanke på fremtiden til monarkiet, sier historiker Robert Lacey.

Lacey er ekspert på det britiske kongehuset og var rådgiver for skaperne av Netflix-serien «The Crown», som handler om den britiske kongefamilien fra 1950-tallet og fram til nyere tid.

– Vi er likevel ikke der vi trodde vi skulle være for 20 år siden da tanken på Charles som konge virket som en stor utfordring. Jeg tror vi kan si at monarkiet har større støtte i det britiske folk i dag enn hva det har hatt på flere i tiår, sier Lacey.

Det mener han skyldes dronningen, som lovet det britiske folk å tjene som monark resten av sitt liv. Hun var 26 år da hun i 1952 tok over tronen etter sin far kong George IV.

På grunn av farens tidlige død fikk dronning Elizabeth en brå overgang fra tronarving til monark. Hun har imidlertid hatt god tid på å forberede Charles på den samme rollen. Men det har ikke alltid vært like enkelt.

Det tok mange år før britene tilga kronprinsen for utroskapen mot hans første kone Diana, som også ble kalt «folkets prinsesse». Charles hadde i mange år hatt en affære til en tidligere flamme Camilla Parker, som ledet til at Charles og Diana gikk hver til sitt i 1992. Fem år senere omkom den populære Diana i en bilkrasj i Paris.

Prinsen giftet seg med Camilla i 2005, og siden den gang har britenes holdning til tronarvingen tatt seg opp. Mange mener at Camillas varme og humor har bidratt til at Charles fremstår som mer avslappet og glad, forteller Lacey.

74 år gammel monark-vikar

Torsdag starter feiringen av dronning Elizabeths platinajubileum – 70 år på tronen. Det blir fire dager med feiring og fridager.

Dronningen har pleid å markere slike feiringer fra hesteryggen i Horse Guards Parade nær i Buckingham Palace i London. Men i en alder av 96, og med sine kjente gå- og stå-problemer, vil et annet medlem av kongefamilien måtte steppe inn: Prins Charles.

Han har siden oktober i fjor trådt inn for moren på offentlige arrangement etter at hun, som følge av ukjente årsaker, tilbakte en natt på sykehus. Sist var da han tok på seg en av dronningens tradisjonelle roller og holdt trontalen i parlamentet i mai.

Prins Charles har lenge vist at han engasjerer seg for saker som klima og miljø. Han er derfor blitt kritisert for å blande seg inn i politiske saker, noe som tradisjonelt strider men rollen som kongelig.

Eksperter på kongehuset mener Charles engasjement for politiske saker kan være et frempek for hvilken retning han vil ta det britiske kongehuset i når han omsider blir Storbritannias monark.