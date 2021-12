Eieren av den beslaglagte luksusbilen: – Politiet har ingen bevis

Nordmannen betalte to millioner norske kroner for bilen i Tyskland. Noen timer senere ble den beslaglagt av dansk politi.

Nordmannen i 30-årene som fikk sin nykjøpte Lamborghini beslaglagt i Danmark, mener politiet holder på luksusbilen uten å ha bevis for råkjøringen.

HJØRRING/STAVANGER/KRISTIANSAND: – Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet i måten det danske politiet har håndtert denne saken på, sier mannen som fikk beslaglagt sin nykjøpte Lamborghini Huracán på vei til danskeferja i oktober.

Bilen hadde han betalt to millioner norske kroner for i Tyskland samme dag, og luksusbilen er fremdeles i beslag hos politiet i Danmark.

– Jeg føler meg brukt for at politiet skal «reklamere» for den nye trafikkloven i media, sier han.

En lovendring som går på «vanvidskørsel» fra 31. mars i år, lar dansk politi beslaglegge biler som er involvert i villmannskjøring eller andre utvalgte brudd på ferdsel- og straffeloven.

Fakta Villmannskjøring i Danmark Ifølge den danske ferdsel- og straffeloven defineres villmannskjøring som: Kjøring med en hastighetsoverskridelse på mer enn 100 prosent ved kjøring i over 100 km/t.

Kjøring med en hastighet på 200 km/t eller mer.

Ruskjøring med en promille over 2,00. Kilde: TV 2 Danmark. Les mer

Dansk politi mener de har målt nordmannen kjøre i en fart på 236 kilometer i timen ved Hjørring nord i Danmark.

Mannen som er tidlig i 30-årene ønsker ikke å stå frem med navn, men driver til daglig sitt eget bilverksted i Stavanger, i tillegg til import av luksusbiler.

For første gang siden saken ble kjent i danske og norske medier, forteller han om opplevelsen og tiden som er gått etter at den nye bilen hans ble beslaglagt i Danmark.

Planen var egentlig å frakte Lamborghinien til Norge på en henger. Da bilen var for stor for hengeren, bestemte nordmannen seg for å kjøre bilen selv til Norge.

Stoppet et steinkast fra danskeferja

Det var en sivil politibil som stoppet nordmannen bare «et steinkast» unna ferjekaia i Hirtshals.

Etter planen skulle han bare innom tollstasjonen for å levere noen papirer, før han skulle kjøre om bord på båten til Kristiansand.

– De skal ha målt meg klokka 19.02 og jeg ble stoppet 25 minutter senere, sier han.

Politibetjentene sa at bilen var observert av en annen patrulje lengre sør på E 39 i Danmark. Der skal den ha blitt målt til 236 kilometer i timen.

– Jeg skjønte ingenting og nektet selvsagt for dette. Samtidig innrømmet jeg å kanskje har kjørt litt for fort - anslagsvis 150–160 kilometer i timen - andre steder på motorveien, sier han.

Politibetjentene i den sivile politibilen har ikke målt nordmannen til å kjøre for fort så lenge de lå bak ham i kilometerne før ferjekaia i Hirtshals.

Da han fikk beskjed om at politiet skulle beslaglegge bilen hans som følge av mistanken om råkjøring, trodde knapt mannen sine egne øyne.

– Jeg fikk helt sjokk og måtte ringe og forhøre meg med min advokat i Norge. Det endte med at politibetjentene måtte kjøre meg den korte veien opp til ferja, sier han.

Varsler søksmål

Den 22. november møtte mannen i retten i Hjørring hvor det skulle avklares om politiet fremdeles kunne ta beslag i millionbilen til nordmannen.

Sammen med sin danske advokat, Thomas Friisgaard, var mannen nysgjerrige på bevisene til dansk politi.

– Ifølge advokaten min baserte fortsatt politiet hele greia på at to politifolk skal ha trodd det var meg som ble målt til 236 kilometer i timen. Likevel mente retten at det var grunn til mistanke i saken, og politiet fikk derfor beholde bilen frem til neste runde i retten, sier nordmannen og legger til:

– Politiet tror, basert på at ha sett baklyktene på bilen, at det var jeg som kjørte i 236 kilometer i timen. De har ingen bevis, etter vår mening.

Opprinnelig skulle nordmannen på ny møte i retten i Danmark 8. desember for å få en kjennelse i saken.

Bilen står fremdeles i politiets beslag i Danmark.

Flybilletter og hotell var bestilt, men så kom kontrabeskjeden.

– Det ble ikke noe av, og foreløpig har jeg ikke fått en ny dato, sier han oppgitt.

Hendelsen har allerede blitt veldig kostbar for nordmannen, som bare ønsker en avklaring i saken.

Blir han dømt, risikerer han at bilen auksjoneres bort og at pengene havner rett i den danske statskassa. Så langt er rundt 500 biler beslaglagt som følge av den nye loven, men ingen er foreløpig auksjonert bort, ifølge dansk TV 2.

– Bilens verdi synker for hver dag som går, og det er allerede snakk om mye penger, sier han.

Han sier samtidig at han sammen med sin advokat vil vurdere et søksmål når endelig svar i saken foreligger.

I mellomtiden venter han på når saken skal opp i retten igjen.

Nordjyllands politi har ikke anledning til å kommentere bileierens opplevelse av saken nærmere, men skriver i en epost til Fædrelandsvennen at det ikke er noen tvil om at målingen viste 236 kilometer i timen.

– Hastighetssaken venter for øyeblikket på å bli berammet av retten, skriver kommunikasjonsrådgiver i Nordjyllands politi, Maria Odgaard.

