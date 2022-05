Ti personer drept i masseskyting i USA

Ti personer ble drept og tre ble såret i en masseskyting på et supermarked i Buffalo i delstaten New York i USA. Skytingen etterforskes som hatkriminalitet.

Politiet etterforsker masseskytingen i Buffalo i New York som hatkriminalitet og rasistisk motivert voldelig ekstremisme.

Politiet snakker med innbyggere ved supermarkedet der masseskytingen skjedde.

En person iført skuddsikker vest og hjelm begynte lørdag ettermiddag å skyte med en rifle på et supermarked i Buffalo.

Politiet opplyser at mannen var tungt bevæpnet og startet å skyte på parkeringsplassen utenfor Tops Friendly Market

Borgmesteren Byron W. Brown i Buffalo bekrefter at ti personer ble drept og sa på en pressekonferanse at den antatte gjerningspersonen «reiste i flere timer» for å utføre masseskytingen.

Etterforskes som hatkriminalitet

Supermarkedet ligger nord i byen i et område der det hovedsakelig bor svarte amerikanere.

– Vi etterforsker hendelsen både som hatkriminalitet og rasistisk motivert voldelig ekstremisme, opplyste spesialagent Stephen Belongia hos FBI i Buffalo på en pressekonferanse lørdag.

I alt 11 av de 13 som ble skutt, var svarte, melder The New York Times.

Tilstanden til de sårede er ikke kjent.

Strømmet skytingen

En 18 år gammel hvit mann er pågrepet og satt i varetekt, mistenkt for skytingen. Han bor over 300 kilometer unna åstedet og blir avhørt lørdag kveld av FBI, opplyser to anonyme politikilder til nyhetsbyrået AP.

Etterforskere sa tidlig at de trodde mannen strømmet skytingen og undersøker også om han har publisert et manifest på nettet.

Mannen skal ifølge The New York Times ha sendt skytingen direkte på strømmetjenesten Twitch. Siden er eid av Amazon og er populær blant gamere. Twitch sier de har avpublisert kanalen.

Presidenten oppdateres

Pressesekretær Karine Jean-Pierre i Det hvite hus sier president Joe Biden får jevnlige oppdateringer om hendelsen.

– Presidenten har blitt orientert av sin sikkerhetsrådgiver om den grusomme skytingen i Buffalo i ettermiddag. Han kommer til å motta oppdateringer i kveld og i morgen om videre utvikling i saken, sa Jean-Pierre og la til at presidenten og førstedamen uttrykker sin dypeste medfølelse og ber for ofrene og deres familie.

Tops Friendly Markets sier i en uttalelse at «vi er sjokkert og dypt rystet av denne meningsløse voldshandlingen».