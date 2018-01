Manafort saksøker spesialetterforsker Robert Mueller

Bakgrunnen for søksmålet er at Manafort mener Mueller har gått utover sine fullmakter i etterforskningen.

I oktober ble Manafort og hans forretningspartner Rick Gates siktet av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

Manafort, som i en periode ledet Donald Trumps valgkamp, sitter i husarrest og er ilagt forbud mot å uttale seg om saken. Han har avvist anklagene som er rettet mot ham.

Den tidligere valgkampsjefen mener siktelsen mot ham viser at Mueller har gått utover sine fullmakter – siden siktelsen ikke er direkte knyttet til Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016. Det er denne antatte innblandingen i amerikansk politikk som Mueller i utgangspunktet har fått i oppgave å etterforske.