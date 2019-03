Stoltenberg feirer 60-årsdagen på slagmarken

– Jeg har som vane å dra på slagmarker rundt bursdagen min, og det skal jeg gjøre i år også. I år skal jeg til Arnhem i Nederland, der det var store kamper i 1944, sier Stoltenberg til NTB.

NATO-sjefen forteller at det stort sett er den samme gjengen som drar på slagmarktur hvert år.

– For meg er det en måte å lære europeisk historie på. Det gjør det mulig å forstå hvor grusomt krig er, sier han.

Har kommet nærmere

Stoltenberg forteller at de store slagmarkene er kommet mye nærmere etter at han flyttet til Brussel i 2014 for å bli generalsekretær i NATO.

– Nærheten har gjort budskapet mye tydeligere. I Brussel bor man veldig nær noen av de grusomste slagmarkene fra første og annen verdenskrig, og derfor har jeg rundt hver bursdag hatt en helg der jeg har dratt på slagmarktur. Det har vært Ypres, Verdun og Ardennene. Og nå skal jeg til Nederland, sier Stoltenberg.

Han legger til at slaget i Arnhem trolig er kjent for mange nordmenn fra filmen «A Bridge Too Far».

Trener mer

Selve alderen bekymrer ikke Stoltenberg stort.

– Jeg hadde ordentlig panikk da jeg fylte 50 år. Nå tar jeg det mye roligere. Jeg tror det er noe med at jeg nå har avfunnet meg med at jeg blir eldre.

Noe av det 50-årskrisen førte til, var at Stoltenberg begynte å trene, noe hans oppdateringer i sosiale medier taler sitt tydelige språk om.

– Jeg trodde egentlig at det ikke var nødvendig å trene, at jeg bare holdt meg i god form ved å sykle rundt til partimøter i Oslo. Men da jeg nærmet meg 50, begynte jeg å skjønne at hvis jeg ikke gjorde noe aktivt, ville forfallet bare skyte fart, sier Stoltenberg.

– Så jeg holder meg mer i form nå enn da jeg var yngre. Det var et resultat av 50-årskrisen min. Jeg har aldri drevet med idrett eller sport. Jeg har én gang i hele mitt liv konkurrert med nummer på brystet, forteller han.

NATO fyller 70 år

Som ung AUF-er kunne Stoltenberg aldri ha forestilt seg at jobben hans i dag skulle være å lede NATO.

Det er for øvrig en organisasjon som er ganske nøyaktig ti år eldre enn Stoltenberg selv.

4. april skal det holdes utenriksministermøte i Washington, på dagen 70 år etter at Atlanterhavspakten ble undertegnet.

– Det er ingen tvil om at dette jubileet er det viktigste. Uten sammenligning, sier Stoltenberg.

– Jeg har vokst opp under den kalde krigen. For meg har NATO alltid vært et uttrykk for trygghet og noe som er der hvis det skulle bli farlig, og som er det viktigste virkemiddelet for å hindre ny krig og konflikt. Jeg opplever det som veldig meningsfylt at jeg nå får lov til å jobbe med det, sier han.