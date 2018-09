Senatets justiskomité bekrefter Kavanaugh-høring torsdag

– Dr. Ford mener at det er viktig for senatorene å høre om de seksuelle overgrepene direkte fra henne, til tross for trusler mot hennes sikkerhet og liv, sier Fords advokater i en pressemelding, melder CNN.

Dommerkandidat Kavanaugh er nominert til en plass i USAs høyesterett, og høringene var i gang da det ble kjent at Christine Blasey Ford har anklaget ham for et voldtektsforsøk på en fest da de var tenåringer.

Kavanaugh har avvist anklagene og sagt at han gjerne vil stille opp for å renvaske sitt navn.