Ny rapport: Brexit gjør Storbritannia fattigere

Hvor mye fattigere landet blir vil avhenge av hvilken brexit-utvei landet tar. Rapporten, som er utarbeidet av flere departementer, analyserer utsiktene 15 år fram i tid. Over 82 sider vises det til fire hovedscenarioer:

Skilsmisseavtalen som regjeringen og EU har forhandlet fram og som skal ivareta friksjonsfri handel, en ordinær frihandelsavtale etter modell av frihandelsavtalen mellom Canada og EU og som vil innebære noe friksjon ved grensene, en EØS-avtale etter norsk modell, og ingen avtale.

– Hvis man ser på dette fra et rent økonomisk perspektiv, vil det være en kostnad ved å forlate EU, fordi vår handel vil bli tynget, sa finansminister Philip Hammond i forbindelse med framleggelsen av rapporten onsdag.

Skilsmisseavtalen som Parlamentet skal stemme over 11. desember slår best ut ved at den kombinerer mesteparten av de økonomiske fordelene ved å være i EU, med de politiske fordelene ved å stå utenfor EU, uttalte Hammond.

Lavere BNP

Analysen inneholder imidlertid ingen spesifikke tall som omfatter den framforhandlede skilsmisseavtalen. Men rapporten anslår at man på tilsvarende grunnlag og vilkår som skilsmisseavtalen er basert på, kan bli påført et økonomisk tilbakeslag på mellom 2,5 prosent og 3,9 prosent, sammenlignet med å forbli EU-medlem.

Analysen antyder dermed at Storbritannia blir fattigere med Mays foretrukne plan enn under den såkalte Norge pluss-modellen, det vil si å fortsatt være del av EUs indre marked. Den norske modellen vil innebære et BNP som er 1,4 prosent lavere enn hvis Storbritannia fortsetter som EU-medlem, skriver The Independent.

En frihandelsavtale etter canadisk modell vil medføre at BNP blir 6,7 prosent lavere sammenlignet med å fortsatt være EU-medlem. Verst ut slår en brexit uten noen avtale i det hele tatt – BNP vil være opptil 9,3 prosent lavere sammenlignet med fortsatt medlemskap i EU, ifølge analysen.

Fattigere

På spørsmål om landet kan bli fattigere under Mays skilsmisseavtale, sa Hammond:

– Økonomien vil bli noe mindre med statsministerens foretrukne versjon av det framtidige partnerskapet.

Statsminister Theresa May svarte annerledes:

– Denne analysen viser ikke at vi vil bli fattigere i framtiden enn det vi er i dag. Den viser at vi kommer bedre ut med denne avtalen, sa May om skilsmisseavtalen hun har forhandlet fram med EU.

– Vår avtale er den beste avtalen som finnes for våre arbeidsplasser og vår økonomi og som følger opp resultatet fra folkeavstemningen, sa hun.

Motstand

Selv om landet vil stå dårligere rustet utenfor EU enn som EU-medlem, vil skilsmisseavtalen som regjeringen og EU har forhandlet fram, minimere den økonomiske skadevirkningen, mener Hammond.

Hans uttalelse fikk Bill Cash, EU-motstander og veteran blant toryene, til å utbryte at Hammond i realiteten argumenterer for at landet bør forbli EU-medlem, melder BBC.

Labour-leder Jeremy Corbyn viste til Mays standardformulering om at avtalen hennes er den «beste» som er tilgjengelig:

– Det er ikke vanskelig å være den beste avtalen når det er den eneste avtalen. Per definisjon er dette også den verste avtalen, sa Corbyn.