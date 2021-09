Stoltenberg stoler på at Nato-landene løser ubåtstriden

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier han forstår Frankrikes skuffelse, men at ubåtstriden ikke må få skape splid i forsvarsalliansen.

Jens Stoltenberg utenfor FN-bygget i forbindelse med FNs hovedforsamling.

Frankrike har kalt hjem sin ambassadør fra USA og analytikere mener Nato står svekket igjen etter ubåtkrangelen som oppsto da USA, Australia og Storbritannia inngikk en forsvarsavtale.

Den gjorde at Australias kjøp av franske ubåter aldri ble noe av.

– Jeg forstår fullt ut Frankrikes skuffelse. Samtidig er Nato-landene enig om det store bildet i de store utfordringene vi står overfor. Det må vi stå samlet om, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen sier han er trygg på at Frankrike, Storbritannia og USA vil finne en vei framover som sørger for at striden ikke skaper problemer for alliansen.

