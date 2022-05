Grete Faremo går av som FN-topp etter New York Times-avsløring

Tidligere justisminister Grete Faremo skal ifølge New York Times ha sagt opp sin stilling som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), melder VG.

NTB

Det skjer etter den amerikanske avisens avsløringer om to FN-ansatte som forvaltet et fond som skal ha tapt 25 millioner dollar i verdi.

I et internt brev til kontorets ansatte, som avisa har fått tilgang på, skriver Faremo at «hun ikke kjenner til hele historien, men at det har skjedd på hennes vakt.»

Dermed trekker hun seg med umiddelbar virkning. Denne avgjørelsen informerte hun, ifølge brevet, FNs generalsekretær António Guterres om på fredag.

I en pressemelding fra april skriver UNOPS at de har igangsatt en omfattende prosess for å håndtere påstandene om uredelighet og feiladministrasjon, og varsler at ansvarlige personer vil holdes til ansvar.

– Fondet står i fare, men til dags dato har ingen midler gått tapt, står det i meldingen.

Faremo har en lang politisk karriere bak seg og var statsråd i en rekke regjeringer. Sist fra 2011 til 2013 som justisminister.