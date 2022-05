Aftonbladet: Tyrkia legger fram kravliste for å godkjenne svensk Nato-medlemskap

Den tyrkiske regjeringen har lagt fram en liste med krav på sin nettside for å vise hva som skal til for at landet vil godkjenne svensk Nato-medlemskap.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Det skriver Aftonbladet.

I en tweet krever Tyrkias regjering at Sverige skal stanse all støtte til den kurdiske militsen YPG, samt støtten til den mer kontroversielle gruppa PKK. I tillegg er det krav om utlevering av påståtte terrorister fra Sverige og oppheving av sanksjoner mot Tyrkia.

Alle Natos 30 medlemsland må godkjenne at Sverige og Finland slutter seg til alliansen, noe de søkte om 18. mai. Hittil er Tyrkia det eneste Nato-landet som har uttrykt tydelig skepsis til dette. Tyrkia har tidligere uttrykt ønske om at de to landene tar tydeligere avstand fra den kurdiske gruppa PKK og utleverer flere personer som Tyrkia etterlyser.

Det har også vært signaler fra Tyrkia om at de er mer positive til finsk Nato-medlemskap, og vil ha lettere for å slippe Finland inn i organisasjonen. Den tyrkiske skepsisen har ført til en intens diplomatisk virksomhet mellom landene, samt mellom Tyrkia og USA. Sist helg snakket Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med både Sveriges statsminister Magdalena Andersson, Finlands president Sauli Niinistö og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.