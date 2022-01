Harvard-forskere knytter MS til kyssesyke

Den kroniske betennelsessykdommen MS (multippel sklerose) er i stor grad drevet fram av infeksjon utløst av kyssesyke, ifølge Harvard-forskere.

NTB-AFP

Forskernes studie, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science denne uken, ser dermed ut til å sette sluttstrek under en hypotese som lenge har vært vanskelig å bevise, og som ønskes velkommen av eksperter som sier man nå bør dreie fokus over på å hindre sykdommen og på å finne behandlingsmetoder.

– Dette er den første studien som med overbevisning gir bevis for denne sammenhengen, sier Alberto Ascherio, professor i epidemiologi og ernæring ved Harvard Chan School, og hovedforfatter bak studien.

– Dette er et stort skritt fordi studien antyder at flesteparten av MS-tilfellene kunne ha blitt hindret ved å stanse EBV-infeksjon, og at fokusering på EBV kan lede til oppdagelsen av en kur mot MS, sier han videre.

EBV (Epstein-Barr virus) forårsaker kyssesyke (mononukleose), og den som blir smittet av EBV, bærer på det resten av livet.

På verdensbasis har rundt 2,8 millioner personer MS, en betennelsessykdom som ødelegger beskyttelsen som omslutter nerveceller i hjernen og ryggraden, som fører til blant annet problemer med syn, balanse og bevegelsesevne.

Denne måneden startet legemiddelselskapet Moderna en klinisk studie knyttet til utviklingen av en mRNA-vaksine mot EBV, en utvikling som kan få ny betydning, sett i lys av den nye studien.