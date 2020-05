Boris Johnson varsler mulig gjenåpning fra neste uke

Den britiske regjeringen kan komme til å lette på nedstengningstiltakene i neste uke, opplyste statsminister Boris Johnson i Parlamentet onsdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Storbritannias statsminister Boris Johnson var egentlig tilbake på jobb allerede forrige uke, men droppet da spørretimen fordi han nettopp hadde fått en sønn. Onsdag ventet kritiske spørsmål i Parlamentet om håndteringen av koronautbruddet. Foto: PA / AP/ NTB scanpix

NTB-AFP

Statsministeren advarte samtidig om at han ikke kommer til å iverksette endringer som kan føre til risiko for en ny smittebølge.

– Hvert dødsfall er en tragedie, sa Johnson i Parlamentet, der han deltok i spørretimen for første gang etter at han ble syk med covid-19.

Det var også første gang Johnson møte opposisjonens nye leder, Labours Keir Starmer, til sparring i statsministerens spørretime, som normalt holdes ukentlig i det britiske parlamentet.

Starmer har krevd at den videre håndteringen av koronakrisen må baseres på en nasjonal konsensus.

Tirsdag ble det lagt fram nye tall som viser at Storbritannia har passert 32.000 dødsfall og dermed er hardest rammet av landene i Europa.

Johnson kalte statistikken grusom, men sa at det ennå ikke finnes tilstrekkelig data til å gjøre internasjonale sammenligninger.

Mulig nedtrapping fra mandag

Johnson sa at han tynges spesielt av dødsfallene på syke- og pleiehjem, men la til at situasjonen de siste dagene har blitt merkbart bedret. Over 6.000 har dødd på slike institusjoner.

Johnson sa at regjeringen skal gjennomgå data rundt koronasituasjonen i landet og presentere neste skritt søndag.

– Vi ønsker, hvis det er mulig, å ta fatt på noen av disse tiltakene mandag. Jeg tror det vil være bra hvis folk kan få dannet seg et bilde av hva de kan vente seg, sa Johnson.

Regjeringen har imidlertid tidligere understreket at nedstengningstiltakene kun skal lettes gradvis på. Johnson gjentok onsdag frykten for en ny smittebølge.

– Det ville være en økonomisk katastrofe for landet hvis vi skulle lette på tiltakene på en slik måte at det utløses en ny smittebølge, sa Johnson.

Omfattende testplan

Den britiske regjeringen har nå som mål å gjennomføre 200.000 koronatester daglig innen utgangen av mai. Det er det doble av målet om 100.000 tester som ble oppnådd i forrige uke.

– Et fantastisk testsystem kommer til å bli fullstendig nødvendig for vår langsiktige økonomiske innhenting, sa Johnson.

Keir Starmer anklaget regjeringen for å være for treg i sin håndtering av virusutbruddet, men Johnson sa at målet nå er å slå ned sykdommen. Johnson innrømmet likevel at han er frustrert over vanskene med å skaffe nok beskyttelsesutstyr til ansatte i helsevesenet.