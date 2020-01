8400 koalaer er døde etter skogbrannene i Australia

Rundt 8400 koalaer har mistet livet i skogbrannene som herjer i Australia. Myndighetene mobiliserer store mannskaper i den største utplasseringen av forsvarets reservestyrker i landets historie.

En skadd koala som ble reddet ut av flammene på Kenguruøya på Australias sørkyst. Hundrevis av millioner dyr har mistet livet i brannene, og forskere frykter for utrydningstruede dyrearter. Foto: Foto: Dana Mitchell / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Reservestyrkene er satt inn i tre australske stater som er rammet av brannene.

Statsminister Scott Morrison har møtt kraftig kritikk for sin håndtering av brannkrisen, og både opposisjonen og brannfolk har kritisert det de mener er manglende føderal innsats i kampen mot flammene. Han ble også kritisert for å ha dratt på ferie til Hawaii mens flammene herjet i hjemlandet, noe han senere beklaget.

Mandag gikk Morrison ut med en lovnad om ytterligere 12,4 milliarder kroner i arbeidet med å gjenoppbygge alt som er blitt ødelagt i de voldsomme brannene. Han har tidligere lovet flere hundre millioner kroner til arbeidet.

– Brannene herjer fremdeles, og det vil de fortsette å gjøre i flere måneder. Dersom kostnadene stiger, vil vi bistå med ytterligere midler, lover Morrison.

Venter stigende temperaturer

En australsk soldat bærer et barn inn i et helikopter i den brannherjede byen Mallacoota i delstaten Victoria søndag. Foto: Foto: korporal Nicole Dorrett / AP / NTB scanpix

Mandag kom det etterlengtet regn i flere av de brannutsatte områdene, men temperaturene er ventet å stige utover uken.

– Vi har en stor brannfare på vei hit mot slutten av uka. Vi er på ingen måte ferdige med dette. De neste dagene, og også månedene, kommer til å bli utfordrende, varsler delstatsminister Daniel Andrews i Victoria.

Årets brannsesong i Australia startet i november, tidligere enn normalt, grunnet langvarig tørke og høye temperaturer. Brannsesongen varer vanligvis ut mars måned.

Siden i september har brannene totalt ødelagt et område på størrelse med Troms og Finnmark. Minst 25 mennesker har mistet livet, og over 2.000 hjem er blitt ødelagt. I New South Wales ble tre personer siktet denne helgen for brannstiftelse. Totalt har 180 mennesker blitt siktet i brannrelaterte tilfeller siden november.

Et satellittfoto viser massive ødeleggelser på Australias østkyst, like sør for Sydney. Foto: Foto: Copernicus Sentinel Imagery / AP / NTB scanpix

Massive evakueringstiltak

Tusenvis av mennesker må evakueres, mange av dem langs kysten mellom Sydney og Melbourne – sørøst i Australia. Militære skipsfartsøy og helikoptre er satt inn i evakueringsarbeidet, i det som er den største maritime evakueringen i Australia siden andre verdenskrig.

Redd Barna har satt opp barnevennlige områder på evakueringssentre flere steder rundt om i landet, et tiltak som skal hjelpe barn som har blitt traumatisert av brannkrisen.

– Dette er upløyd mark. Vi kan ikke late som om dette er noe vi har opplevd før, for det har vi ikke, konstaterer delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales.

En brannmann kjemper mot flammene i byen Bilpin i New South Wales like før jul. Foto: Foto: Dan Himbrechts / AP / NTB scanpix

Frykter for dyrearter

Brannene har gjort massive ødeleggelser i fauna og flora, og over 800 millioner dyr er rammet. Om lag 500 millioner dyr, flere av dem utrydningstruede arter, har mistet livet i brannene, ifølge et anslag fra organisasjonen Zoos Victoria, som arbeider med utrydningstruede dyrearter.

Forskere er bekymret, men mener det er for tidlig å vurdere i hvilken grad brannene vil påvirke de ulike dyreartene i Australia.

– Allerede utrydningstruede dyrearter vil nå ha blitt ført nærmere en utryddelse. I tillegg vil allerede vanlige og utbredte arter nå regnes som utsatte, sier professor Euan Ritchie i artsmangfold ved Deakin University i delstaten Victoria.

8400 koalaer døde

Australias miljøminister Sussan Ley anslår at rundt 8400 koalaer har mistet livet i skogbrannene som herjer i delstaten New South Wales.

Hun anslår at opp mot 30 prosent av koalapopulasjonen på midt-nordkysten av NSW har mistet livet, fordi rundt 30 prosent av deres naturlige habitat i regionen er ødelagt.

Ifølge The Guardian har midt-nordkysten i delstaten en populasjon på mellom 15.000 og 18.000 koalabjørner.

– Vi vet mer når brannene har roet seg og en ordentlig kartlegging kan gjøres, sier miljøministeren til ABCs radioprogram AM.

I mellomtiden forteller Ley at hun jobber sammen med koalaeksperter og forskere for å finne ut hvordan de kan etablere nye habitater for koalaene og slippe løs de som er friske etter opphold på koalasykehus.

Dette er det satt av seks millioner australske dollar til, noe som tilsvarer rundt 37 millioner norske kroner.

Fare for mange dyrearter

Det er ikke bare koalaene som trues av brannene som herjer i store deler av landet.

Vest i landet er bakkepapegøyen truet, mens en type pungmus er truet sør i landet på Kenguruøya.

480 millioner pattedyr, fugler og reptiler anslås å ha blitt rammet av brannene i den australske delstaten New South Wales siden september, ifølge en ny studie.

Miljøforskere kommer nå med et kraftig varsku om hvilke konsekvenser de voldsomme brannene har for Australias ville dyr.

– Bortimot 480 millioner er blitt rammet i New South Wales. Det vil ikke si at 480 millioner har dødd som følge av brannene, fordi noe vil være mobilt, sier Dickham i et intervju med 7NEWS.com.au.

Han legger til at fugler kan fly vekk og komme tilbake, og at reptiler, som firfisler og slanger, kan krype under bakken.

Ifølge Dickham vil det ta lang tid å bygge opp bestandene igjen.

Studien det vises til, er laget ved University of Sydney og gjelder kun for New South Wales. De voldsomme brannene herjer også i delstaten Victoria, som ligger lenger sør.

