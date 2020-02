Ekspert mener at Wuhan-viruset kan ha inkubasjonstid på 24 dager

Muligens kan det ta hele 24 dager fra en person blir smittet av Wuhan-viruset, til vedkommende viser symptomer på smitte, ifølge kinesisk ekspert.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En asiatisk turist i Frankfurt sist fredag. Foto: Foto: Michael Probst / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Tidligere er det antatt at viruset har en inkubasjonstid på opptil 14 dager. Men i en ny artikkel skrevet av blant andre den kinesiske epidemiologen Zhong Nanshan går det fram at den kan være på opptil 24 dager, men også helt nede i 0 dager.

Verdens helseorganisasjon WHO) påpeker at det i artikkelen også antas at inkubasjonstiden i snitt er på tre dager. Noen blir dessuten utsatt for viruset mer enn én gang, noe som gjør at inkubasjonstiden kan fremstå som lang.

– På nåværende tidspunkt vurderer ikke WHO å endre noe, sier Mike Ryan, WHOs sjef for kriseoperasjoner, om organisasjonens anbefalte karantenetid.

Karantenetiden for dem som er mistenkt for å være smittet, er nå på 14 dager.

Lang inkubasjonstid gjør det vanskeligere å hindre smitte ettersom personer da kan være smittebærere lenge før de selv oppdager at de er syke.

Flere eksperter mener at viruset smitter også når en person er symptomfri, mens andre eksperter stiller seg tvilende til det.

Zhong var en av de mest anerkjente forskerne og rådgiverne under sars-utbruddet i 2003.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 17:58

Les også

Mest lest akkurat nå