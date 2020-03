Putin ber russerne bli hjemme for å redde liv

Vladimir Putin ber russerne holde seg hjemme for å stoppe koronasmitte. Han utsetter også folkeavstemningen som kan gi ham tolv år til som president.

«Bli hjemme, det vil redde et liv», står det på skjermen som er satt opp i Moskva. Også president Vladimir Putin har bedt folk om å holde seg hjemme, men det er uklart om det er et påbud eller en anbefaling. Foto: Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB scanpix

– Dette kan ramme alle. Det som skjer i dag i mange vestlige land – i Europa og på andre siden av havet – kan være vår framtid om kort tid, sa Putin i en TV-sendt tale onsdag.

Beskjeden om at folkeavstemningen er utsatt på ubestemt tid kom i samme tale. Den nye datoen vil avhenge av hvordan covid-19-pandemien utvikler seg, forklarte presidenten. Avstemningen skulle opprinnelig vært holdt 22. april.

Reformen åpner for at 67 år gamle Putin kan bli sittende ved makten til 2036. I dag krever loven at han går av når hans andre presidentperiode i denne omgang utløper i 2024.

I TV-talen understreket Putin at Russland ikke kan isolere seg fra spredningen av koronaviruset.

– Helse, liv og sikkerheten til folk er hva vi prioriterer aller høyest, sa Putin og erklærte at neste uke – fra 28. mars til 5. april – skal være en arbeidsfri uke i et forsøk på å bremse spredningen av viruset.

Kun de som jobber i spesielt viktige sektorer, skal gå på jobb neste uke. Apotek, matbutikker og banker skal holde åpent.

– Holde dere hjemme

Han ba også folk om å bli hjemme, men det var uklart om det kun var en anbefaling eller om det betyr at Russland nå innfører strenge restriksjoner på sosial kontakt, slik mange andre land har gjort.

– Vis disiplin og ansvar, sa Putin.

De mest konkrete tiltakene gjaldt imidlertid støttetiltak for landets økonomi.

Blant tiltakene han la fram, var rentefritak på en ulike lån, både for privatpersoner og bedrifter, økonomisk støtte til små og mellomstore bedrifter, samt framskyndelse av trygdeutbetalinger.

Han lovet også skattelette til bedrifter som beholder ansatte.

Koronaviruset og det kraftige fallet i oljeprisene har skapt en tveegget krise for russisk økonomi, og verdien på rubelen har nå falt til det laveste nivået siden begynnelsen av 2016.

Krisen utgjør en stor utfordring for Putin, som har lovet å styrke den økonomiske veksten slik at vanlige russere kan få bedre levestandard.

Mørketall

Alle som kommer til Russland fra utlandet, er pålagt å gå i karantene i 14 dager, men tjenestemenn har beklaget seg over at mange bryter reglene.

I den russiske nasjonalforsamlingen utarbeides det nå et forslag om strenge straffer for dem som bryter karantenen. Personer skal kunne straffes med bøter på mellom en halv og to millioner rubler – 70.000 til 280.000 kroner. Dersom en karantenebryter bevisst smitter mange andre eller forårsaker at en annen person dør, skal det kunne straffes med fengsel i opptil fem år. Hvis to eller flere dør, foreslås en strafferamme på sju år. Det er ventet at forslaget vil bli vedtatt neste uke.

Onsdag var det registrert til sammen 659 smittetilfeller i Russland, hvorav 163 det siste døgnet. Økningen er langt større enn før, da antall smittede kun har økt med 10–12 per dag.

Det lave antall smittede har fått flere til å tvile på tallene, ettersom Russland har 144 millioner innbyggere, samtidig som det deler grense med Kina.

Moskvas ordfører, Sergej Sobjanin, advarte tirsdag Putin om at det er store mørketall. Han leder en arbeidsgruppe som står i spissen i kampen mot koronaviruset. Onsdag opplyste myndighetene i Moskva at to koronasmittede pasienter har dødd. Tidligere er bare ett dødsfall bekreftet i hele landet.