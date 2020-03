Putin utsetter folkeavstemning om reform

Vladimir Putin utsetter folkeavstemningen som kan gi ham tolv år til som president. Han ber også russerne holde seg hjemme fra jobb for å stoppe smitte.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Brudd på karantene kan gi bøter og fengsel, ifølge et russisk lovforslag. Kvinnen på bildet, som eskorteres til en virustest, er ikke mistenkt for karantenebrudd. Foto: Illustrasjonsfoto: Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Beskjeden om at folkeavstemningen er utsatt på ubestemt tid kom i en TV-tale onsdag. Den nye datoen vil avhenge av hvordan covid-19-pandemien utvikler seg, forklarte presidenten. Avstemningen skulle opprinnelig vært holdt 22. april.

Reformen åpner for at 67 år gamle Putin kan bli sittende ved makten til 2036. I dag krever loven at han går av når hans andre presidentperioden i denne omgang utløper i 2024.

Stenger

I et forsøk på å bremse smittespredningen i landet sier presidenten at bare de som jobber i viktige deler av økonomien, skal gå på jobb neste uke. Andre blir bedt om å bli hjemme.

– Helse, liv og folkets sikkerhet har absolutt prioritet, sa Putin.

Apotek, matbutikker og banker skal være åpne.

Straff

Parallelt med at tiltakene mot pandemien skjerpes, foreslår parlamentarikere strenge straffer for dem som bryter karantenen. Forslaget innebærer bøter på mellom en halv og to millioner rubler – 70.000 til 280.000 kroner.

Dersom en karantenebryter bevisst smitter mange andre eller forårsaker at en annen person dør, skal det kunne det gi fengsel i opptil fem år. Hvis to eller flere dør, foreslås en strafferamme på sju år.

Mørketall

Alle som kommer til Russland fra utlandet, er pålagt å gå i karantene i 14 dager, men tjenestemenn har beklaget seg over at mange bryter reglene.

Lederen for nasjonalforsamlingen, Vjatsjeslav Volodin, og en annen fremstående politiker står bak forslaget om straff for karantenebrytere. Det er ventet at det blir vedtatt neste uke.

Russland har foreløpig bekreftet 658 smittede i en befolkning på 144 millioner. Moskvas ordfører, Sergej Sobjanin, advarte tirsdag president Vladimir Putin mot mørketall og sa det reelle tallet kan være betydelig høyere. Sobjanin leder en arbeidsgruppe mot virusutbruddet.