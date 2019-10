Mann og kvinne pågrepet etter funnet av 39 døde i lastebil i England

De to, en mann og en kvinne som begge er 38 år, ble pågrepet i Cheshire, nordvest i England fredag.

Kvinnen er registrert som eier av trekkvognen som plukket opp konteineren, ifølge The Guardian , som gjengir opplysninger i bulgarske medier. Ektemannen skal være eier av et godstransportselskap. Han skal ha hevdet at trekkvognen ble solgt til et selskap i Nord-Irland.

Fra før er en 25 år gammel lastebilsjåfør fra Nord-Irland siktet i saken.

Britisk politi fortsatte avhørene av 25-åringen fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Han plukket opp konteineren i Purfleet en drøy halvtime før ambulanse ble tilkalt. Ambulansetjenesten har ikke villet opplyse om hvem som tok kontakt.

Britisk politi har opplyst at ofrene er kinesiske statsborgere. De etterforsker om organiserte kriminelle står bak.

Obduseres

Kina har ikke bekreftet at ofrene er kinesiske, men opplyser at de samarbeider med britiske myndigheter om å identifisere dem.

Fredag ettermiddag meldte en vietnamesisk menneskerettsorganisasjon at et av ofrene kan være en vietnamesisk kvinne.

Identifiseringsarbeidet er tidkrevende, og britisk politi legger vekt på å behandle levningene med verdighet. Torsdag kveld, nesten to døgn etter det grufulle funnet, ble de første levningene brakt til sykehus for obduksjon.

GPS-spor

Ofrene ble funnet i kjølekonteineren på et industriområde i Sør-England natt til onsdag. Konteineren kom fra Zeebrugge i Belgia til havna Purfleet i England samme natt. Selve trekkvognen kom imidlertid til England via den walisiske havna Holyhead, altså på motsatt kant av landet.

Politiet har gjennomgått GPS-informasjon fra konteineren. Den viser at den har vært fram og tilbake mellom Europa og Storbritannia flere ganger siden midten av oktober. Den var blant annet i Lille og Dunkerque i Frankrike og Brugge i Belgia.

Det er uklart når ofrene tok seg inn konteineren. Havneledelsen i Zeebrugge har utelukket at det kan ha skjedd på havneområdet. Belgisk politi jobber med å finne ut hvor konteineren kom fra.

Frankrike har økt grensekontrollen, og menneskesmuglere har i stedet begynt å bruke havner i Nederland og Belgia, ifølge britiske myndigheter.

Etterforskes i flere land

Saken etterforskes både i Irland og Belgia, i tillegg til i Storbritannia.

Kinas utenriksdepartement etterlyste fredag et sterkere samarbeid for å bekjempe menneskesmuglere. Flere tar også til orde for at det er behov for å åpne for mer lovlig innvandring. Torsdag kveld var det en demonstrasjon utenfor innenriksdepartementet, der deltakerne krevde en mer human innvandringspolitikk.