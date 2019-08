Trump vil stanse «krigen mot energi»

– De prøver å ta oss tilbake til en tid som ikke eksisterer lenger ved å bygge opp kullindustrien, sa Californias guvernør Gavin Newsom på en pressekonferanse tirsdag 13. august.

Bakgrunnen for søksmålet er at delstatene mener at det nye regelverket er i strid med loven Clean Air Act. Alle delstatene som står bak søksmålet, er styrt av Demokratene.

Det var i juni at den føderale etaten Environmental Protection Agency erstattet det gamle regelverket med nye regler som gir delstater mer rom til å oppgradere kullkraftverk.

– Forskningen er ubestridelig: Klimaet vårt endrer seg. Isbreer smelter. Havnivåer stiger. Været blir mer og mer ekstremt, sa Letitia James, som er øverste leder for justismyndighetene i delstaten New York.

På et valgkamparrangement tirsdag slo Trump fast overfor hundrevis av arbeidere ved en fabrikk i Pennsylvania at han vil stoppe «krigen mot energi».

– Vi er den største energiprodusenten, og jeg er så stolt over det, sa presidenten.