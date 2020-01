Dødstallet stiger etter virusutbruddet i Kina

56 personer har til nå mistet livet på grunn av det nye lungeviruset, og det er oppdaget nær 700 nye tilfeller, opplyser kinesiske myndigheter.

56 personer har mistet livet på grunn av det nye lungeviruset 2019-nCoV og til sammen 1.975 personer er smittet i Kina. Enkelte tilfeller er også oppdaget i andre land. Foto: Foto: Xiong Qi / Xinhua via AP / NTB scanpix

Tallet på bekreftede dødstall fra virusutbruddet i Kina fortsetter å stige. Natt til søndag opplyser myndighetene i delstaten Hubei at 15 nye personer er døde. Det bringer dødstallet opp i 56 totalt.

Det er også påvist 688 nye smittede, og dermed er 1.975 personer i Kina bekreftet smittet av coronaviruset, som har fått navnet 2019-nCoV. Det er også oppdaget et tjuetalls smittetilfeller i elleve andre land, de aller fleste i Asia.

Disse landene er Japan, Malaysia, Nepal, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, USA, Australia og Frankrike. Disse og mange land har nå innført ekstra kontroll av reisende for å begrense utbredelse.

Canada bekrefter smitte

De første to tilfellene av coronaviruset i Europa ble fredag oppdaget i Frankrike. Og lørdag bekreftet canadiske helsemyndigheter at landets første tilfelle er oppdaget hos en pasient i Toronto som nylig returnerte fra Wuhan.

Kinas presidenten Xi Jinping advarer om at virusets spredning akselererer og at landet står overfor en alvorlig situasjon. Men han mener landet kan beseire viruset.

– Så lenge vi har høy selvtillit, samarbeid, forebyggende tiltak og behandling, og detaljerte retningslinjer, skal vi definitivt være i stand til å vinne kampen, sa Xi på et møte i det kinesiske politbyråets stående komité lørdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil så langt ikke erklære en global helsekrise, men organisasjonen har sendt direktiver til sykehus og helsemyndigheter over hele verden om beskyttelsestiltak.

Kina strammer inn, USA evakuerer

Kina innfører stadig nye restriksjoner for å hanskes med viruset. Søndag bekrefter myndighetene at også Xi'an, en by med ti millioner innbyggere, stopper rutene for alle langdistansebusser for å hindre spredning. Lignende tiltak er innført i Tianjin og i Beijing.

Samtidig opplyser det amerikanske konsulatet i den virusrammede byen Wuhan at det vil evakuere ansatte og andre amerikanere med charterfly tirsdag.

Meldingen kom via ambassaden i Beijing, og den understreker at det vil være begrenset kapasitet om bord i direkteflyet til San Francisco.

Franske myndigheter og den franske bilprodusenten PSA, som har mange ansatte i Wuhan, opplyser at det jobbes med evakueringsplaner. Ansatte og familiene deres vil bli tatt med til en by i et nabodistrikt for en karanteneperiode.

