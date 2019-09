– Kjent advokat skutt i brystet i Stockholm

Skyteepisoden fant sted innendørs, opplyser Stockholm-politiets talskvinne Anna Westberg.

Politiet fikk melding om saken i 9-tiden, og saken etterforskes som drapsforsøk.

Det er uklart hvor alvorlig skadd offeret er, men han var bevisst etter skytingen og kunne gi politiet ledetråder, skriver Expressen.

Westberg kan ikke si om skytingen skjedde i en bolig eller i et lokale. Ifølge Expressen ble mannen imidlertid funnet i et trappehus ved boligen sin.

Aftonbladet skriver at han skal ha blitt truffet av flere skudd da han var på vei til jobb. Skytingen skjedde idet han hadde aktivert alarmen og låst leiligheten. Han ble truffet i brystet, hodet og magen, ifølge avisens opplysninger.

Kvinne pågrepet

Flere politipatruljer og ambulanser rykket ut til åstedet ved Norr Mälarstrand på Kungsholmen sentralt i byen. Mannen ble fraktet til sykehus.

Ifølge Aftonbladets opplysninger ble en mann sett løpende fra stedet til fots. Expressen skriver at politiet leter etter en mann som settes i sammenheng med selve ugjerningen, og at politiet også lette etter en kvinne som de vil bringe inn til avhør. Kvinnen skal ha vært en ansett jurist og er straffedømt.

Fredag formiddag ble en kvinne pågrepet på åstedet, skriver Expressen.

Samtidig skriver Dagens Nyheter at mannen har sagt at han i lengre tid har hatt en trussel rettet mot seg, men at den ikke kobles til hans yrke.

Hørte smell og rop

En nabo beskriver det som hørtes ut som smell på morgenen og hvordan det etterpå kom rop fra trappeoppgangen.

– Jeg lå på soverommet og etter det hørte jeg smell og noen som ropte «hjelp meg, hjelp meg, jeg er blitt skutt». Etterpå gikk jeg ut i trappeoppgangen og så en veske som lå der, og mye blod, sier en nabo til Aftonbladet.

Ifølge avisen skal mannen ha klart å ta seg ut å gaten etter skytingen.

En kvinne som var på løpetur, fikk øye på ham og ringte nødtelefonen.

– Han lå da på bakken og blødde fra et hull i magen. En annen person holdt foran hullet. Mannen var ved bevissthet og ga viktige opplysninger som siden ble gitt videre til politiet, får Expressen opplyst.