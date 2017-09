Jordskjelvet, som hadde en styrke på 8,1, rammet den sørlige delen av Mexico rett før midnatt torsdag kveld lokal tid, da mange allerede hadde lagt seg.

– Jordskjelvet var veldig kraftig. Alt ristet. Vi våknet, og jeg bare tok datteren min og sprang ut av huset. Vi er så redde, sier Elvira Acevedo til det svenske nyhetsbyrået TT. Hun og familien bor i Puerto Escondido ved kysten av Mexico.

Av de 15 som hittil er bekreftet omkommet, er det ti døde i delstaten Oaxaca, tre i delstaten Chiapas og to barn i delstaten Tabasco.

Det ene barnet fikk en vegg over seg, det andre var e spedbarn som lå i respirator på et sykehus, og som døde da strømmen gikk og respiratoren sluttet å virke.

Fredagens skjelv er det kraftigste i Mexico siden 1985, da minst 5.000 mennesker omkom. Men det at episenteret til det siste skjelvet lå ute i havet og at det var dypt, kan bety at skjelvet får langt mindre konsekvenser.

– Som tyggegummi

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt skjelvet til en styrke på 8,1, mens Pacific tsunami Warning Center har registrert en styrke på 8,2.

Det hadde sitt episenter under havbunnen 87 kilometer vest for Tapachula i Chiapas ikke langt fra grensen til Guatemala, opplyser USGS. Det var 69,7 kilometer dypt.

– Huset beveget seg som tyggegummi, og lyset og nettforbindelse forsvant øyeblikkelig, sier Rodrigo Soberanes, som bor i nærheten av San Cristóbal de las Casas i Chiapas til nyhetsbyrået AP.

Chiapas er en fattig delstat der store deler av befolkningen tilhører Mexicos urbefolkning. Delstaten er også et populært turistmål.

Guvernøren i Chiapas sier at både boliger, skoler og sykehus har fått skader, og alle mennesker er bedt om å forlate boligene sine for sikkerhets skyld. Det er meldt om en rekke kraftige etterskjelv.

Tsunami

Det er foreløpig ikke kommet indikasjoner på at nordmenn er rammet av det kraftige jordskjelvet i Mexico, opplyser Utenriksdepartementet.

– Vår ambassade i landet jobber nå med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressevakt Ane H. Lunde til NTB.

Det ble først advart om fare for opptil 3 meter høye tsunamibølger langs stillehavskysten i Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras og Ecuador, men fredag morgen var det kun meldt om en tsunamibølge på opptil 0,7 meter.

Skjelvet var så kraftig at det også fikk bygninger til å svaie i Mexico by, som ligger over 100 mil unna. Også her flyktet mange innbyggere ut under åpen himmel i frykt for at bygningene skulle rase sammen.

Foreløpig er det kun meldt om knuste ruter og andre materielle skader i storbyen, men ikke om omkomne.

Klar for redningsoperasjoner

Røde Kors meldte fredag morgen at organisasjonen allerede er i gang med redningsarbeidet.

– Våre folk på bakken er i full gang med å skaffe seg oversikt over omfanget og hva slags nødhjelpsrespons som kreves, sier generalsekretær Bernt Apeland i en pressemelding.

Danmarks ambassadør i Mexico, Henrik Bramsen Hahn, sier han lå og sov da jordskjelvet rammet. Han bor i et villastrøk i Mexico by.

– Vi ble vekket av jordskjelvalarmen, og så er det fast prosedyre at man går utenfor så man ikke får noe over seg, sier han til Ritzau.

Fakta om måling av jordskjelv

Jordskjelvstyrke er et mål på energien som utløses i sentrum av skjelvet.

I dag bruker de fleste seismologer MMS-skalaen (Moment Magnitude Scale) som er basert på øyeblikksmåling av styrken.

MMS-skalaen overtok på 1970-tallet for den mer kjente Richters skala. Skalaene gir stort sett samsvarende verdier på mindre skjelv, men MMS-skalaen gir mer pålitelige resultater for de kraftigste skjelvene.

Begge skalaen er logaritmiske. For hvert hele tall øker energien i skjelvet 31 ganger. Et skjelv på 7,0 utløser 900 ganger mere energi enn et skjelv med styrke 5,0. Et skjelv på 2,0 regnes som det svakeste som kan merkes av mennesker.

(Kilde: Ritzau, Reuters, USGS)