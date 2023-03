SV vil ha kontrollsak av Nybø-ansettelse

SV mener tidligere næringsminister Iselin Nybø brøt regelverket i en ansettelse og vil be kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om å opprette sak.

SV mener tidligere næringsminister Iselin Nybø (V) brøt reglene for lederlønn da hennes departement tilbød direktøren i Eksportfinans Norge en høyere årslønn enn statens lønnstak skulle tilsi i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tidligere SV-leder Audun Lysbakken varsler at hans parti vil be om at det opprettes kontrollsak mot tidligere næringsminister Iselin Nybø. Foto: Alf Simensen / NTB

Tidligere SV-leder Audun Lysbakken bekrefter overfor Dagbladet at hans parti vil be om at det opprettes kontrollsak av en ansettelse gjort under daværende næringsminister Iselin Nybø (V).

Det er snakk om direktøren for Eksportfinans Norge, som i 2021 ble tilbudt en lønn på 2,5 millioner kroner for stillingen. Det er en halv million over statens lønnstak.

Eksportfinans Norge er en statlig forvaltningsbedrift under Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi vil ha kontrollsak om dette. Vi må komme til bunns i hva som skjedde og om det er grunnlag for kritikk mot forrige regjering. Og Stortinget må forsikre oss om at dette ikke skjer igjen, sier Lysbakken til Dagbladet.

Ifølge Dagbladet fremgår det av korrespondansen mellom kontrollkomiteen og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at det ikke er mulig å gjøre unntak fra lønnstaket. Nybø har dermed brutt retningslinjene for lederlønn, mener SV.

NTB har bedt Nybø om en kommentar til Dagbladets sak.

– Ansettelsen var både rettmessig og god. Eksfin har nå en dyktig administrerende direktør i Tone Lunde Bakker, skriver Nybø i en SMS. Hun er i dag ute av politikken.