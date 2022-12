Granskningskomité anbefaler at Donald Trump straffeforfølges

Komiteen som har gransket stormingen av Kongressen i USA, ber justisdepartementet om å reise straffesak mot tidligere president Donald Trump.

Granskningskomiteen i Representantenes hus anbefalte mandag at det reises straffesak mot tidligere president Donald Trump. Dette skjedde på komiteens siste offentlige møte.

NTB-AFP-AP

Det var en enstemmig komité som mandag la fram sin anbefaling. Det markerte slutten på en omfattende granskning som har pågått i halvannet år.

Medlemmene mener Trump bør siktes for flere forhold: For å ha oppildnet til opprør, og for å ha hindret offentlig saksgang. I tillegg nevnes to punkter knyttet til falsk forklaring og bedrageri rettet mot den amerikanske staten.

Komiteen mener Trump tok del i en sammensvergelse for å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020, ifølge sammendraget av komiteens avsluttende rapport.

Departementet avgjør

Komiteen, som har bestått av medlemmer av Representantenes hus, kan ikke selv beslutte at skal reises straffesak mot Trump i forbindelse med hans rolle under stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Den kan kun komme med en anbefaling til justisdepartementet, som har utnevnt en spesialetterforsker som gransker flere ulike anklager mot den tidligere presidenten.

– Uskikket

Trump har sagt at han ønsker å stille til valg igjen i 2024. Hans partifelle Liz Cheney, som er nestleder for granskningskomiteen, synes neppe dette er noen god idé.

– Han er uskikket for ethvert offentlig embete, sa Cheney på møtet mandag.

Hun viste til at Trump ikke grep inn da en mengde av hans tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar 2021.

Mens mange andre republikanere fortsatt støtter Trump, er Cheney en av hans argeste republikanske kritikere i Kongressen.