Ta koronavaksinen, vinn et skytevåpen

For å få flere folk til å vaksinere seg mot korona, lodder den amerikanske delstaten West Virginia ut skytevåpen, biler og jaktlisenser til innbyggerne.

Eksempel på skytevåpen. Foto: Reuters/NTB

Den amerikanske delstaten, der Donald Trump fikk flest stemmer i forhold til innbyggertall, deler ut skytevåpen til folk som frivillig bretter opp ermene, kunngjør guvernøren, republikaneren Jim Justice, ifølge NBC News.

Innbyggerne i delstaten som har mye fattigdom og er plaget av tungt misbruk av smertestillende medikamenter, får muligheten til å vinne blant annet jaktgeværer og haglegeværer, samt biler og jakt- og fisketillatelser.

Deltakerne vil også ha muligheten til å vinne et fullt stipend til en hvilken som helst høyere utdanningsinstitusjon i West Virginia. I tillegg står to pengepremier på henholdsvis 588.000 dollar - 4,9 millioner kroner - og nesten 1,6 millioner dollar, som tilsvarer rundt 13 millioner kroner.

Lotteriet gjelder for de som vaksinerer seg fra 20. juni til 4. august og finansieres gjennom føderale koronahjelpemidler. I følge delstatsregjeringens Jim Justice er det viktig å få flere folk vaksinert, «for å redde liv og gjenopprette statens økonomiske stabilitet».

– Jo raskere vi får folk vaksinert, jo flere liv redder vi. Det er så enkelt, sier han til NBC News.

Blant West Virginias snaut 1,8 millioner innbyggere, har bare 51 prosent takket ja til minst en vaksinedose, mens rundt 40 prosent er blitt fullstendig vaksinert, ifølge delstatens helsemyndigheter.

Guvernør Jim Justice sitt nye initiativ «Call to Arms», er det et mål at 65 prosent av innbyggerne vaksineres innen 20. juni, som er delstatens 158-årsdag. Samtidig må 75 prosent av alle over 50 år og 85 prosent av alle over 65 år være vaksinert innen den tiden.