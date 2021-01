Sverige kommer til å innføre innreiseforbud fra Norge om kort tid, melder TT Nyhetsbyrån.

Sverige kommer om kort tid til å innføre et innreiseforbud fra Norge som følge av den nye virusmutasjonen, opplyser innenriksminister Mikael Damberg.

Socialdemokraternas innenriksminister Mikael Damberg sier regjeringen forbereder innreiseforbud fra Norge. Arkivfoto: Henrik Montgomery/TT / NTB

NTB-TT

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere lørdag ba Folkhälsomyndigheten (FHM) alle som reiser inn i Sverige fra Norge, eller som nylig har vært i Norge, om å koronateste seg og isolere seg hjemme i minst sju dager.

Lørdag kveld opplyser Damberg til det svenske nyhetsbyrået TT at regjeringen i helgen jobber med å innføre et innreiseforbud fra Norge. Målet er å minke risikoen for smittespredning.

– Beslutningen kommer til å fattes om kort tid, sier Damberg via sin pressesekretær.

Årsaken er utbruddet av den nye virusmutasjonen i Oslo-regionen. Hvilke unntak som vil gjelde ved et forbud, er foreløpig uklart.

Sammenlignes med Danmark

– Vi har nå i grunnen samme situasjon i Norge som vi har i Danmark og Storbritannia. Man har en sånn spredning av den britiske varianten, der det er en vurdering av at den faktisk skal kunne være betydelig mer besværlig enn den som sprer seg i Sverige nå, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

FHM ber inntil videre alle som har besøkt Norge de siste to ukene, om å teste seg snarest mulig etter ankomst i Sverige, og på nytt fem dager etter ankomst.

55 tilfeller påvist i Sverige

Også andre i husstanden bør bli hjemme i påvente av prøvesvar, heter det videre.

Hittil har 55 tilfeller av denne koronavarianten blitt påvist i Sverige, de aller fleste med tilknytning til personer som har vært i utlandet.

– Når vi har tatt prøver fritt ute i samfunnet, har vi hittil ikke sett den britiske virusmutasjonen, selv om vi ikke har tatt kjempemange prøver. Det er slett ikke umulig at det er flere tilfeller der ute, sier Tegnell.