Savnet indonesisk ubåt ligger trolig på 700 meters dyp

Ubåten som det indonesiske forsvaret mistet kontakten med onsdag, ligger trolig på 700 meters dyp.

Et bilde fra 2014 av den savnede indonesiske ubåten som er savnet utenfor kysten av Bali. Det indonesiske forsvaret opplyser torsdag at ubåten kan ligge på mellom 600 og 700 meters dyp, noe den ikke er konstruert for. Foto: Eric Ireng / AP/ NTB

NTB-DPA

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ubåten med et mannskap på 53 personer om bord forsvant utenfor kysten av Bali onsdag morgen. Torsdag opplyser en talsmann for marinen at den tyskproduserte KRI Nanggala-402-ubåten trolig ligger på mellom 600 og 700 meters dyp vel 95 kilometer nord for den populære ferierøya.

– Den er konstruert for å dykke på dybder fra 250 til 500 meter, sier admiral Julius Widjojo, og la til at han tror ubåtens drivstofftank kan ha blitt ødelagt av vanntrykket.

Fire krigsskip er satt inn i letingen etter ubåten, og Indonesia har bedt om bistand fra Singapore og Australia som har egnede redningsfartøyer.