Finansselskaper flytter fra London til Dublin

LONDON: Brexit har fått flere enn 440 finansselskaper til å flytte virksomheten til EU ifølge rapport.

En mann krysser Waterloo Bridge, med finanssentrumet i City i bakgrunnen. Verdier og arbeidsplasser forsvinner fra Londons finansdistrikt på grunn av Brexit. Foto: TOBY MELVILLE, Reuters/NTB

En ny rapport fra tankesmia New Financial konkluderer med at finans-London har sprunget lekk, selv om byen uten tvil vil overleve som det dominerende finanssenteret i Europa.

Flere enn 440 bank- og finansselskaper har flyttet – eller er i gang med å flytte – en del av forretningen deres, noen medarbeidere eller juridiske enheter fra Storbritannia til andre europeiske land, skriver tankesmia.

Banker har flyttet – eller er i gang med å flytte – verdier for 900 milliarder pund – omkring 10.000 milliarder kroner – fra Storbritannia til EU-land, noe som ifølge rapporten tilsvarer rundt 10 prosent av banksystemet i Storbritannia.

— Det endelige tallet vil sannsynligvis bli høyere, noe som vil redusere Storbritannias skattebase, innflytelse og antallet jobber, skriver forfatterne.

Finansverden står for sju prosent av Storbritannias økonomi, og fremtiden ble ekstra usikker da Storbritannia 1. januar forlot EUs indre marked uten en avtale med EU om hvordan finansielle ytelser skal reguleres i fremtiden.

Ole Helmersen, som er lektor ved Copenhagen Business School, ser noen «skikkelig store tall» som kan påvirke den samlede britiske økonomien.

— Jeg synes denne rapporten viser at de som tidligere sa at Brexit ikke ville komme til å ramme City of London, fordi det var et så stort internasjonalt finanssenter, nå ser ut til å ha tatt feil, i alle fall delvis, sier Ole Helmersen.

London tapte i februar den europeiske førertrøya for aksjeomsetning til Amsterdam.

Ib Fredslund Madsen, som er sjefsstrateg i Jyske Bank, bemerker at britiske politikere så langt ikke har gjort London til «Singapore-on-Thames».

— Det var ikke noen som trodde at det var game over for London. Det skjer ikke fra en dag til en annen. Men de må nok bare si at det er en del her som går til EU. Sånn er det bare. Det må være en del av prisen for Brexit-uavhengigheten deres, sier Ib Fredslund Madsen.

New Financial har identifisert 7400 jobbflyttinger eller ansettelser i andre land som følge av Brexit. Det er ikke all verden i en bransje som sysselsetter 1,1 millioner mennesker i Storbritannia. Utflyttingene tilsvarer kun til en liten del av de ansatte i Storbritannia. Samtidig går det også den motsatte veien. Europeiske selskaper åpner kontorer i Storbritannia for å ha en fot innenfor i ikke-EU-landet. Rapporten forventer imidlertid at det antallet vil være mindre enn antatt. Hva angår de 7400 jobbene, bemerker forfatterne at tallet er hentet fra et lite mindretall av selskapene. Det store spørsmålet er de fremtidige jobbene som kanskje vil bli skapt i andre europeiske storbyer i stedet, skriver de.

Dublin er utflyttingens foreløpige vinner. 135 finansselskaper har ifølge rapporten opprettet kontor i den irske hovedstaden. Det medregner store internasjonale investeringsbanker som Bank of America og JP Morgan, og forsikringsgiganter som AIG og Berkshire Hathaway. Dublin er ikke et finanssentrum, men lokker kanskje med det engelske språket og lav selskapsskatt, sier Ib Fredslund Madsen. Og hvor det er et tak for bonusutbetalinger i Amsterdam er det nok litt mer fritt spill i Dublin, påpeker han.

— Der ligner nok Dublin mer på London. Der er det ok å gi litt ekstra på det området, sier han.

Rapportens forfattere regner med at Frankfurt på lengre sikt vil vinne kampen om de finansielle verdiene, mens Paris vil vinne kampen om finansjobbene.

Fakta Finans på flyttefot Tankesmia New Financial har identifisert 440 finansielle selskaper som flytter noen jobber eller forretninger fra Storbritannia til EU-land. Noen bygger opp flere steder. Dette er hvor de flytter til: 1. Dublin i Irland: 135 selskaper 2. Paris i Frankrike: 102 selskaper 3. Luxembourg: 95 selskaper 4. Frankfurt i Tyskland: 63 selskaper 5. Amsterdam i Nederland: 48 selskaper 6. Madrid i Spania: 18 selskaper 7. Brussel i Belgia: 15 selskaper 8. Stockholm i Sverige: 4 selskaper Les mer