Flommen avtar noe i Tyskland

Presset i de flomrammede områdene i Tyskland avtar noe, og vannstanden er mandag morgen noe lavere der Donau renner gjennom byen Passau.

Ved den tyske byen Erftstadt skal så godt som alle bilene som ble fanget av flomvannet på en motorvei, være berget. Det er ikke funnet døde i bilene. Foto: Michael Probst / AP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tidlig om morgenen sto vannet 8,18 meter over normalvannstanden, en liten tilbakegang fra flomtoppen på 8,5 meter, melder nyhetsbyrået DPA. I regionen Berchtesgaden sørøst i delstaten kan man trekke et lettelsenes sukke, og brannvesenet opplyser at natten har gått rolig for seg.

Ved byen Erftstadt i Nordrhein-Westfalen er over 100 kjøretøy berget fra en motorvei som ble oversvømt. Det er ikke funnet døde i bilene. Kun to lastebiler står igjen, ifølge Süddeutsche Zeitung.

Mandag skal innenriksminister Horst Seehofer besøke noen av de verst rammede områdene i delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz.

Jernbanelinjen mellom Dresden og den tsjekkiske hovedstaden Praha har åpnet for enkeltsporet drift. I løpet av uken skal deler av Rhinen gjenåpnes for frakt.

Søndag kveld var 159 mennesker bekreftet døde i forbindelse med flommen i Tyskland. I tillegg er det meldt om 31 dødsfall i Belgia. Flere hundre personer er ikke gjort rede for, og det fryktes at dødstallet vil stige.