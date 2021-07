Flommen avtar noe – lenge til skadene er reparert

Vannstanden er på vei ned i Donau, og presset i de flomrammede områdene i Tyskland avtar noe, men folk må leve med ettervirkningene i lang tid.

En mann bidrar til oppryddingen etter flomvannets herjinger i byen Bad Münstereifel. Gamlebyen ble fullstendig ødelagt da elven Erft gikk over sin bredder. Foto: Roberto Pfeil / DPA / AP / NTB

NTB

I Bad Neunahr ligger vrakgods igjen der vannet har begynt å trekke seg tilbake etter oversvømmelsene. Foto: Thomas Frey / DPA / AP / NTB

I Ahrbruck er en gravemaskin i ferd med å fjerne vrakgods og trær som er skylt nedover elven Ahr. Flere steder vil oppryddingsarbeidet etter flommen ta lang tid, og gjenoppbyggingen kan ta måneder eller sågar flere år, ifølge Nordrhein-Westfalens delstatsminister Armin Laschet. Foto: Philipp von Ditfurth / DPA / AP / NTB

Ved den tyske byen Erftstadt skal så godt som alle bilene som ble fanget av flomvannet på en motorvei, være berget. Det er ikke funnet døde i bilene. Foto: Michael Probst / AP / NTB

I den tyske byen Stolberg nær grensen til Belgia står kunstneren Dennis Brandt utenfor det ødelagte atelieret sitt. Et blått maleri er lent mot vrakgods som er skylt ut i byens gater. På innsiden ligger flere bilder, og gjennomvåte skisser er i ferd med å løsne fra veggen der vannet sto nesten til taket.

– Byen er ødelagt. Alt sammen, egentlig, gater og hus. Atelieret mitt, 20 års arbeid, bilder, alt er borte, sier Brandt til Al Jazeera.

Ett av bildene som gikk tapt i flommen, var en postapokalyptisk visjon av hjembyen, der torget står under vann. Brandt kan knapt tro at det er dagens virkelighet.

– Mange av vennene mine har ikke lenger noe sted å bo. Det er som i en krig, sier kunstneren. Han drev også en kunstskole for barn, men heller ikke den kunne unngå de ødeleggende vannmassene.

Lavere vannstand

Stolberg er ikke noe enestående tilfelle. Den siste tidens nedbør og flom har ført til lignende ødeleggelser en rekke steder. Mandag morgen var vannet på vei tilbake i Donau lenger sørøst i landet. Ved byen Passau var vannstanden fortsatt 8,18 meter over normalen, men det er likevel en nedgang fra flomtoppen på 8,5 meter.

I Berchtesgaden kunne man trekke et lettelsens sukk etter en rolig natt.

Ved byen Erftstadt er motorveien nesten ryddet. Over 100 biler som ble fanget i flommen, er fjernet. Bare to lastebiler sto igjen mandag morgen. Det var fryktet at det kunne være flere døde i bilene, men alle var tomme.

Faren ikke over

Men selv om vannet er i ferd med å trekke seg tilbake, er ikke faren over i byen i Nordrhein-Westfalen. Bruddkanten der vannet har skylt vekk jordsmonnet er fortsatt ustabil. Området overvåkes med droner, og det foretas geologiske undersøkelser, forteller ordfører Carolin Weitzel.

Samtidig pågår søket etter savnede for fullt. Det brukes hunder, droner, ekkolodd og roboter.

– Viljen til å hjelpe er overveldende, forteller Weitzel. I tillegg til økonomiske bidrag, er det innkvartering som trengs mest.

I hele landet er det fortsatt flere hundre mennesker som ikke er gjort rede for. Det er derfor fryktet at dødstallet vil stige ytterligere. Mandag var 165 mennesker bekreftet døde i Tyskland, mens det kvelden før var registrerte 31 dødsfall i Belgia.

Langvarig gjenoppbygging

Også etter at den meste akutte fasen er over, vil det ta lang tid før ting er tilbake til normalen. Et enormt arbeid venter når vannet trekker seg unna: rydding, kartlegging av skadene og gjenreising.

Altenahr, et stykke sør for Erftstadt, er også hardt rammet, og viktig infrastruktur er slått ut.

– Noen steder vil være uten drikkevann i flere uker eller til og med måneder, sier ordfører Cornelia Weigand. Hun sier det blir viktig å garantere nødforsyninger av vann og strøm «i flere måneder, om nødvendig».

Hun sier også at samfunnet vil se annerledes ut – bokstavelig talt – etter flommen.

– Mange viktige bygninger som har stått i 50, 100 og 150 år, må rives, forteller Weigand til Süddeutsche Zeitung.

Må sikre bedre

Også Armin Laschet, CDU-lederen, som håper å etterfølge Angela Merkel som statsminister etter høstens valg, sier gjenoppbyggingen vil ta lang tid.

– Det kan ta måneder, til og med flere år, sier han og trekker blant annet fram bygging av demninger og vannreservoarer for å sikre seg mot ekstremvær i fremtiden.

– Og vi trenger dette ikke bare ved Rhinen, men ved andre store – og mange små – elver over hele landet, sier Laschet, som er delstatsminister i Nordrhein-Westfalen.