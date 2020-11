Tre påstander om valgfusk som viste seg ikke å stemme

I tillegg til Donald Trumps påstander om at valget blir stjålet fra ham, har det florert med udokumenterte påstander om presidentvalget på nettet.

En valgarbeider går gjennom stemmesedler i Atlanta. Det har sirkulert flere rykter om valgfusk, men de mest utbredte konspirasjonene er blitt motbevist. Foto: Brynn Anderson/AP/NTB

Donald Trump har hevdet på Twitter at valget er en svindel, og at det blir stjålet fra ham. Samtidig har han erklært seg selv som vinner i flere delstater som ennå ikke er avgjort, og i Michigan der stemmeopptellingen viser at Biden har fått flest stemmer.

I tillegg til presidentens påstander har særlig disse tre fått oppmerksomhet på nettet:

Biden-byks i Michigan

Flere undret seg da Joe Biden plutselig fikk 138.000 nye stemmer i Michigan onsdag morgen, og det spredte seg raskt anklager om valgfusk i sosiale medier.

– Så mens alle sov, og etter at alle hadde dratt hjem, fant Demokratene i Michigan på magisk vis 138.399 stemmer, og alle disse gikk magisk nok til Biden? skrev en Twitter-bruker.

Meldingen er delt flere tusen ganger på Twitter og Facebook. En av dem som har delt den, er Trumps sønn Eric, som på Twitter skriver «Ser ut som juks».

Men det viste seg å være en menneskelig feil som lå bak Biden-bykset. Valgmyndighetene i Michigan-fylket Shiawassee forklarer at en ansatt tastet feil.

– Jeg la på en ekstra null ved et uhell, sier Caroline Wilson, som jobber med å telle stemmer i Shiawassee, og som registrerte 153.710 stemmer for Biden i stedet for de 15.371 hun skulle registrere.

– Med en gang det ble oppdaget, ble det rettet opp. Antakelig innen 20 minutter. Så jeg er forbløffet over hvor fort dette spredte seg, sier Wilson.

#SharpieGate

En påstand om valgfusk som spredte seg som ild i tørt gress på Twitter, gikk under navnet «SharpieGate». Der ble det hevdet at velgere i Arizona ble bedt om å bruke tusjer for å markere sin stemme, og at det gjorde stemmene ugyldige.

– Valgarbeiderne tok pennene fra velgerne og tvang dem til å bruke tusjer. Tusjer trekker gjennom. Alle stemmene som ble markert med tusjer, var uleselige, skrev en Facebook-bruker.

Det ble også lastet opp en video der det ble hevdet at velgere som skulle stemme på Donald Trump, ble tildelt tusjer, og at stemmesedlene dermed ble ugyldige.

Men valgmyndighetene i Arizona forsikrer at bruk av tusj for å markere stemmer ikke gjør stemmesedlene ugyldige, og at velgere kunne ha med sin egen penn om de ønsket det.

– Viktig: Hvis du stemte i dag, vil stemmen din telles, uansett hva slags penn du brukte, selv en tusj, skrev administrasjonssjef Katie Hobbs i Arizona på Twitter.

For mange velgere i Wisconsin?

Flere brukere på sosiale medier hevdet at det totale antallet som stemte i Wisconsin, overskred antallet registrerte velgere.

– Wisconsin melder om en valgdeltakelse på 101 prosent. 3.170.206 stemmer er talt opp. 3.129.000 velgere er registrert, het det i en av meldingene som ble lagt ut.

Men denne, og flere lignende meldinger, brukte gamle og utdaterte tall for antall registrerte velgere i delstaten. Ifølge valgmyndighetene var tallet for registrerte velgere 3.684.726 to dager før valget, og det har trolig steget ytterligere siden da.

– I Wisconsin kan man registrere seg på valgdagen. Vanligvis registrerer flere hundre tusen mennesker seg på valgdagen, sier Reid Magney, en informasjonsarbeider i valgkommisjonen i Wisconsin.