Det europeiske legemiddeltilsynet anbefaler godkjennelse av koronavaksinen fra Moderna

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) anbefaler en midlertidig godkjennelse av Modernas koronavaksine for personer over 18 år.

Det europeiske legemiddeltilsynet anbefaler godkjennelse av koronavaksinen fra Moderna. Foto: AP Photo / Rick Bowmer / NTB

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Dette er den andre covid-19-vaksinen som EMA har anbefalt for godkjenning. Fra før er vaksinen fra Pfizer og Biontech godkjent i EU og Norge.

Dataene om Moderna-vaksinens kvalitet, sikkerhet og effekt er grundig vurdert, skriver EMA i en uttalelse. De har anbefalt ved konsensus at en formell betinget markedsføringstillatelse skal gis av EU-kommisjonen.

- Jeg er glad for at den andre vaksinen mot covid-19, Moderna-vaksinen, nå har fått en anbefaling om betinget godkjenning fra Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Nå venter vi på at vaksinen skal bli godkjent av Europakommisjonen, sier helse- og omsorgsminsiter Bent Høie (H).

- Takket være EUs innkjøpssamarbeid vil vi få også denne vaksinen til bruk i Norge. Med leveranser fra Moderna, i tillegg til vaksinene vi får fra Biontech-Pfizer vil vi etter hvert kunne tilby enda flere nordmenn vaksinering, sier han.

Modernas vaksine er allerede godkjent i opprinnelseslandet USA. Vaksinene må gis som to doser.

– Denne vaksinen gir oss enda et verktøy for å overvinne den nåværende nødssituasjonen. Det er et bevis på innsatsen og engasjementet fra alle involverte at vi har denne andre positive vaksineanbefalingen bare et snaut år etter at pandemien ble erklært av WHO, sier Emer Cooke, administrerende direktør i EMA.

Foreløpige studier viser at både Moderna- og Biontech-vaksinen gir god beskyttelse. Men Moderna er lettere å håndtere siden den ikke må oppbevares nedkjølt på veldige lave temperaturer.

Moderna-vaksinen har en effektivitet på 94,1 prosent. 30.000 personer var med i testperioden, der halvparten fikk narrevaksine (placebo) og den andre halvparten fikk den virkelige vaksinen. De vanligste bivirkningene var milde eller moderate, og ble bedre i løpet av få dager etter vaksinasjon.

Selskapet som produserer Moderna sa mandag at de antar å ha kapasitet til å produsere 600 millioner doser vaksiner i 2021, men de jobber med å få utvidet kapasiteten ytterligere.