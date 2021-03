Pfizer søker om å få gi koronavaksinen til barn ned til tolv år etter lovende funn

Pfizer-vaksinen beskytter barn ned til tolv år, melder selskapet. Svært gledelig nyhet, mener Folkehelseinstituttet.

En dose med koronavaksinen til Pfizer og Biontech. Vaksinen er trygg og effektiv for barn mellom 12 og 15 år, konkluderer produsentene i en ny studie. – Gode nyheter, sier FHI. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB

– Dette er gode nyheter. Veldig gode, sier leder for vaksineprogrammet til FHI Geir Bukholm til NTB.

En ny studie av Pfizer/Biontech-vaksinen utført på barn og ungdom mellom 12 og 15 år i USA, fant at ingen av de vaksinerte barna ble syke med koronavirus.

– Fase 3-studien demonstrerer 100 prosent effektivitet og robuste antistoffresponser, opplyser produsentene i en kunngjøring onsdag.

Vil vaksinere barn før skoleåret

2.260 barn deltok i studien.

Pfizer-vaksinen er foreløpig godkjent for personer fra 16 år og oppover. Nå håper produsenten at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA skal godkjenne vaksinen til bruk på barn og ungdom over tolv år før starten av neste skoleår.

– Vi planlegger å legge fram funnene våre til FDA som et tillegg til nødgodkjennelsen vi har fått i løpet av de neste ukene, samt andre legemiddeltilsyn i andre land, sier Pfizer-sjef Albert Bourla.

Kan ta måneder å få godkjennelse

Selskapet varsler at det også vil søke om å få vaksinen godkjent for barn ned til tolv år i Europa.

I Europa må Pfizer-Biontech søke godkjenning hos Det europeiske legemiddelverket (EMA) før vaksinen kan tas i bruk for barn.

Prosessen kan ta én til to måneder, ifølge Geir Bukholm. Deretter vil det norske Legemiddelverket godkjenne vaksinen.

– Da vil barn ned til 12 år bli en gruppe som vi etter hvert vil vurdere å inkludere i vaksinasjonsprogrammet, sier han.

Verden over har vaksineringen mot korona vært rettet mot voksne, men for å stoppe pandemien er det nødvendig å vaksinere også barn.