Etterforskerne leter etter motivet for knivdrapene i Würzburg

Mannen som antas å stå bak knivangrepene i Würzburg i Tyskland, er siktet for tre drap og seks drapsforsøk. Tilstanden er livstruende for én av de skadde.

Blomster og lys på åstedet for fredagens knivangrep i Würzburg i den tyske delstaten Bayern. Foto: Michael Probst / AP / NTB

NTB-DPA-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tre kvinner ble drept og fem andre personer alvorlig skadd i angrepet fredag, som skjedde uten forvarsel og tilsynelatende rammet tilfeldige personer. To fikk i tillegg mer moderate skader og er utskrevet fra sykehus. Seks av de sju er kvinner, mens den fjerde er en ung gutt.

Politiet opplyser lørdag at tilstanden fortsatt er livstruende for en av de fem alvorlig skadde.

Etterforskerne i Würzburg i delstaten Bayern undersøker nå om det var psykiatriske problemer som utløste mannens handlinger, eller om han kan ha blitt radikalisert. Han har tidligere blitt behandlet på en psykiatrisk institusjon, og politiet sier de ikke har informasjon om at han var radikal islamist.

Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann understreker på sin side at indikasjoner på radikalisering og indikasjoner på at mannen hadde psykiske problemer ikke nødvendigvis utelukker hverandre.

Gransker bevis

Hermann sier politiet nå gransker bevismateriale i saken, blant annet to mobiltelefoner. Den siktede er 24 år gammel og ankom Tyskland fra Somalia i 2015. Det er ikke flere mistenkte i saken.

Mannen skal ha ropt «Allahu akbar» (Gud er størst) under angrepet.

Spiegel Online melder at mannen i avhør har sagt at angrepet var hans «jihad». Bild skriver at politiet har funnet propagandamateriale fra IS i en søppelkasse på herberget for hjemløse der den siktede hadde bodd.

Politiet kunne imidlertid ikke bekrefte nyhetsmeldingene.

– Det som er sikkert, er at denne grusomme handlingen var rettet mot hele menneskeheten og enhver religion, uttaler statsminister Angela Merkel via sin talsmann Steffen Seibert.

Ytre-høyre-partiet AfD slo imidlertid umiddelbart fast at det var snakk om et islamistisk angrep.

– Dette er en tragedie for ofrene, som har min sympati, og viser igjen Merkels feilslåtte innvandringspolitikk, uttalte partiets talsmann Jörg Meuthen.

Spurte om hjelp

Mannen gikk først til angrep i et varemagasin der han spurte en av de kvinnelige ansatte om hvor han kunne finne kniver. Etter at han fikk hjelp, angrep han kvinnen og drepte henne, opplyser politisjefen i regionen Unterfranken, Gerhard Kallert.

Mannen stakk deretter ned og drepte to andre kvinner i butikken, før han forlot lokalene.

Opptak som siden er spredt på nett, viser forbipasserende som forsøker å stanse mannen, noen av dem med campingstoler. Etter hvert kom politiet til, og under pågripelsen ble mannen skutt i beinet.

Blomster og lys

24-åringens rettsoppnevnte forsvarer Hanjo Schrepfer sier hans klient blir varetektsfengslet lørdag, og at han er i stand til å være i fengsel til tross for skaden i beinet.

Etter å ha snakket med den siktede, sier Schrepfer at det ikke synes å være noe islamistisk motiv bak fredagens angrep, men han føyde til at mannen offisielt ikke har uttalt seg om hendelsen ennå.

Folk i Würzburg la blomster og lys på åstedet lørdag. For fem år siden gikk en mann med øks til angrep på folk i et tog i byen, og fire personer ble alvorlig skadd. Gjerningsmannen, en afghaner, ble skutt og drept av politiet.

IS tok på seg ansvaret for angrepet den gang.