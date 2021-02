WHO-eksperter frustrert over mangel på informasjon i Kina

WHO-eksperter som gransket koronaens opprinnelse i Kina, er frustrert over mangelen på rådata om tidlige smittetilfeller. Også USA krever mer åpenhet fra Kina.

Peter Ben Embarek fra Verdens helseorganisasjons (WHO) internasjonale ekspertgruppe ved ankomst på flyplassen i Beijing før avreise sist onsdag. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

NTB

– Vi vil ha mer data. Vi har bedt om mer data, sier Peter Embarek, som ledet Verdens helseorganisasjons (WHO) ekspertgruppe som vendte hjem for få dager siden.

Den internasjonale gruppen har vært i Kina i fire uker for å granske koronavirusets opphav. De har ikke kunnet fastslå hvilket dyr koronaviruset kom fra.

Vel hjemme sier flere av WHOs eksperter at det ikke var lett å få tilgang på viktig informasjon. Blant annet manglet de rådata om tidlige smittetilfeller, forteller en av dem til avisa The New York Times.

USA bekymret

USA er dypt bekymret over Kinas innsats helt i starten av koronautbruddet, sier landets nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan lørdag. I en uttalelse ber han Kina om å «tilgjengeliggjøre sine data fra utbruddets tidligste dager».

Sullivan uttrykker samtidig «dyp respekt» for WHO, men legger til at organisasjonen må leve opp til høye standarder og at det er avgjørende å beskytte organisasjonens troverdighet.

USA har under Joe Biden sluttet seg til WHO igjen etter at Donald Trump trakk landet ut i protest mot koronainnsatsen.

Flaggermus

WHOs eksperter måtte gå på en stram diplomatisk line under oppholdet i Wuhan. De balanserte mellom internasjonale krav om en grundig etterforskning og Kinas advarsel mot å la politiske hensyn farge granskingen.

Selv om WHO-ekspertene ikke kunne påvise koronaens opphav, er de enige om at viruset trolig spredte seg fra flaggermus til et ukjent pattedyr som deretter smittet mennesket.

De internasjonale ekspertene sier det er ekstremt usannsynlig at viruset oppsto i et laboratorium da et eksperiment gikk galt. Teorien er blitt fremmet av Trump og tidligere utenriksminister Mike Pompeo.

Alle muligheter åpne

Kinesiske myndigheter har på sin side luftet en teori om at viruset ble brakt til Kina gjennom emballasjen på produkter som frossen sjømat. WHO-teamet har ikke utelukket dette helt.

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus understreket fredag at «alle hypoteser fortsatt er åpne og krever ytterligere analyser og studier».

På en pressekonferanse i Genève sammen med Embarek, sa han at WHO-teamet i Kina hadde gjennomført en «svært viktig vitenskapelig øvelse under svært vanskelige omstendigheter».

Kan ha kommet for å bli

Tedros la til at noe av arbeidet som gjenstår i granskingen av virusets opphav, muligens ligger utenfor denne ekspertgruppens mandat.

– Vi har alltid sagt at denne ekspertgruppen ikke ville finne alle svarene, men den har tilført viktig informasjon som gjør at vi er nærmere å forstå virusets opprinnelse, sa Tedros.

Siden koronaviruset først ble påvist i Kina i desember 2019, har det krevd over 2,3 millioner menneskeliv rundt om i verden.

Lederen for det europeiske smittevernsenteret ECDC tror vi må være forberedt på at koronaviruset forblir blant oss, kanskje for alltid.

– Det synes å ha tilpasset seg veldig godt til mennesker, sier ECDC-sjef Andrea Ammon.