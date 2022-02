Russland skal anerkjenne opprørerkontrollerte områder i Øst-Ukraina som uavhengige

Russland anerkjenner de ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker, opplyser russiske myndigheter ifølge AFP.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Russlands president Vladimir Putin skal om kort tid holde en tale på russisk TV, og det ventes at anerkjennelsen blir temaet for talen.

Det er frykt for at den russiske anerkjennelsen kan bane vei for at det settes inn russiske styrker i områdene. Det vil i så fall bety en dramatisk eskalering av konflikten.

AFP siterer kilder i Kreml på opplysningene om at Putin vil anerkjenne de opprørerkontrollerte regionene. De aktuelle dekretene skal ennå ikke være formelt signert. Den russiske beslutningen ble tatt etter et møte i landets sikkerhetsråd tidligere på dagen mandag.

– Bruken av Ukraina som et instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjør en alvorlig og svært stor trussel mot oss, sa Putin på møtet. Han varslet deretter en rask avgjørelse om eventuell anerkjennelse av de ukrainske regionene.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz skal være orientert om beslutningen, ifølge AFPs kilder.

Meldingen kom kort tid etter at EU gikk ut og uttalte at en russisk anerkjennelse av utbryterregionene i Øst-Ukraina som uavhengige, vil være et brudd på folkeretten. EUs utenrikssjef Josep Borrell sier unionen står klar til å svare.

– Vi ber president Putin respektere folkeretten og Minsk-avtalene og venter at han ikke anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige regioner. Vi er klare til å reagere som en sterk, samlet front i tilfelle han skulle bestemme seg for å gjøre det, sier utenrikssjefen.