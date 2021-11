Trumps eks-rådgiver Steve Bannon pågrepet

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon har overgitt seg til FBI og vil bli framstilt for en dommer senere på mandagen, melder amerikanske medier.

NTB-AP

For mindre enn 10 minutter siden

Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter å gjentatte ganger ha nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar. Han er også tiltalt for å nekte å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

67-åringen overga seg mandag til føderale myndigheter. Han ble varetektsfengslet på morgenen lokal tid og ventes å møte i retten senere på ettermiddagen.

Representantenes hus stemte i oktober for å be påtalemyndigheten om at Bannon måtte straffeforfølges.

I senere tid har Trump har trappet opp sin juridiske kamp for å holde tilbake dokumenter og vitnesbyrd om stormingen 6. januar.