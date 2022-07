Britiske medier: Boris Johnson går av

Tiden som statsminister er snart over for Boris Johnson, melder flere britiske medier. Over 50 politikere i og rundt hans regjering gått av i protest.

Flere og flere blant Johnsons rekker går av fra stillingene sine.

– Statsministeren vil komme med en uttalelse til folket i dag, sier en talsperson for Statsministerens kontor Downing Street ifølge Sky News.

Også blant annet BBC melder at Johnson har gått med på å gi seg som statsminister torsdag.

Johnson kan likevel bli sittende i jobben en stund til, selv om han går av. Han skal ha sagt at han vil fortsette å være statsminister inntil en ny partileder skal velges for Det konservative partiet i oktober.

Sky viser til en kilde ved statsministerboligen Downing Street.

Masseflukt

Torsdag har to ministre forlatt regjeringen – Nord-Irland-minister Brandon Lewis og utdanningsminister Michelle Donelan. Sistnevnte meldte sin avgang etter mindre enn to dager i jobben.

I tillegg har de seks statssekretærene Helen Whatley, Damian Hinds, George Freeman, Chris Philip, James Cartlidge og Guy Opperman torsdag meldt at de går av fra sine stillinger – pluss Caroline Johnson og Luke Hall, begge toppolitikere i Det konservative partiet, òg parlamentarisk privatsekretær Rob Butler.

Donelan ble utnevnt til utdanningsminister tirsdag, da hennes forgjenger Nadhim Zahawi ble utnevnt til finansminister, en jobb han fikk da hans forgjenger Rishi Sunak gikk av i protest mot Johnson.

– Gå av

Zahawi selv har torsdag gått ut offentlig og bedt Johnson gå av som statsminister.

– Statsminister, du vet innerst inne hva det rette å gjøre er, og gå av, skriver Zahawi i et brev til Johnson, datert torsdag.

Også forsvarsminister Ben Wallace trekker torsdag sin støtte til Johnson, men verken han eller Zahawi melder at de går av.

– Partiet har en måte å endre ledere på og jeg råder mine kollegaer til å bruke denne mekanismen, sier Wallace, som sier at han ikke går av på grunn av hans plikt til å holde landet trygt.

To sider

De elleve som har trukket seg torsdag, er de siste i en lang rekke av personer i og rundt Johnsons regjeringsapparat og parti som har varslet sin avgang de siste dagene. Ifølge Sky er det nå 57 som har trukket seg.

Grunnen mange av de som går av oppgir som årsak er at de ikke lenger har tillit til statsministeren, særlig i kjølvannet av Chris Pincher-skandalen, den siste i en rekke skandaler rundt Johnson og hans regjering.

Pincher ble nylig suspendert fra Det konservative partiet ha blitt anklaget for å ha tafset på to menn i fylla. Det kom også anklager mot ham i 2019, som Johnson skal ha visst om, men Pincher ble likevel utnevnt til en toppjobb i partiet.

Hardt tap

Tapet av Nord-Irland-minister Lewis er trolig hardt for Johnson. Han har vært viktig i forbindelsene med den siste tidens vanskeligheter rundt Nord Irland-protokollen, skriver Sky News.

Lewis har tidligere vært flittig til å ta Johnson i forsvar, men skriver i oppsigelsesbrevet sitt at han ikke lenger ser at viktige verdier som ærlighet, integritet og gjensidig respekt blir opprettholdt i regjeringen.

– En avgjørelse om å gå av er aldri lett å ta, spesielt ikke på et så kritisk tidspunkt for Nord-Irland, skriver han.