Europas vanskelige valg: redde Ukraina ved å risikere resesjon?

Europas tunge avhengighet av russisk olje og gass skaper et voldsomt dilemma for EU når de skal straffe Russland for sin invasjon av Ukraina.

Skyhøye bensinpriser har blitt en realitet også i Norge etter Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

EUs 27 medlemsland står overfor større økonomiske vanskeligheter som følge av krigen og sanksjonene mot Russland enn land som USA. Det gjelder særlig i forbindelse med russisk olje og gass, som holder den europeiske transportsektoren i gang og sikrer varme og lys i hjemmene.

Likevel mener flere europeiske politikere at det er viktig nok å stanse flyten av ferske penger til Russlands regjering mens de fører krig mot Ukraina.

Lav risiko for USA

USA og Storbritannia har allerede innført forbud mot import av russisk olje, noe som øker presset mot Europa. USA har også forbudt gass kontinentet får imidlertid 40 prosent av gassen sin og 25 prosent av oljen sin fra Russland, mens for USAs del er risikoen svært liten.

– Mange av våre europeiske allierte vil ikke kunne slutte seg til dette, innrømmet USAs president Joe Biden da han innførte forbud mot import av russisk olje og gass til landet.

En EU-boikott av russisk energi vil bety enda høyere bensin- og strømpriser – og dermed også høyere inflasjon. Til syvende og sist kan Europa risikere energikrise og resesjon mens økonomien fortsatt henter seg inn etter koronapandemien.

Hvor mye ubehag tåler forbrukerne?

Prisene på alt fra mat til strøm er allerede smertefullt høye, noe som delvis skyldes raskt voksende gasspriser. Regjeringer over hele Europa, også i Norge, har innført subsidieordninger for å hjelpe befolkningen med strømregningene, men krigen har også sendt bensinprisene til himmels i Europa.

Kostnadene fører allerede til at forbrukerne har strammet inn livreima, og inflasjonen i eurosonen i februar var på 5,8 prosent – det høyeste siden man begynte å måle i 1997. Spørsmålet er hvor mye mer økonomisk ubehag europeere vil tåle for å stanse Russlands president Vladimir Putin.

– Konsekvensene for den europeiske økonomien vil være enorme. Derfor vil det også være behov for en tydelig og ærlig politisk avgjørelse om at man er villig til å risikere en økonomisk resesjon for å slå tilbake mot Putin, sier Simone Tagliapietra ved tenketanken Bruegel i Brussel. Hun er ekspert på energipolitikk.

Oljeraffinerier som dette i Gelsenkirchen i Tyskland er satt opp for å håndtere russisk olje.

Ulike konsekvenser

I tillegg ville konsekvensene variert i ulike deler av Europa. EU-gigantene Tyskland og Italia er svært avhengige av russisk gass. Polen får 67 prosent av oljen sin fra Russland, mens Europa kun får 5 prosent.

– Det vil være svært splittende, fordi noen deler av Europa står overfor mer smerte enn resten. Så det vil skape mye press mot den europeiske politiske modellen, ulike avtaler og hele det europeiske prosjektet, sier energiforskeren David Elmes ved University of Warwick.

EU-kommisjonen har allerede lagt fram en plan om å kutte EUs gassimport fra Russland med to tredeler i løpet av året, gjennom kjøp av mer flytende naturgass (LNG) og andre tiltak. Nederlands statsminister Mark Rutte har advart om at målet vil være vanskelig å nå.

– Vi er svært avhengige av gassen, det er dessverre realitetene. Å nå EUs mål vil være en enorm jobb, jeg er ikke sikker på om vi klarer det, men vi må gjøre alt i vår makt for å få det til, sa han onsdag.

Kan føre til globale nedgangstider

Og den økte inflasjonen og energiprisene kan få konsekvenser for hele verden.

– En europeisk boikott av russisk energi vil sende priser og inflasjon himmelhøyt. Det kan føre den globale økonomien ut i en resesjon, sier Tagliapetra.

Europa har allerede kommet seg gjennom mesteparten av årstiden der det er behov for gass til oppvarming, men ville fortsatt fått problemer med å fylle lagrene til neste vinter. Europeiske oljeraffinerier vil måtte omstilles fra russisk olje til andre, tynnere typer.

Bruegels analytikere anslår at man kan erstatte opptil 90 prosent av den russiske gassen, men at det vil kreve rasjonering som går særlig utover industrien.

Russlands invasjon av Ukraina har ført til store ødeleggelser og store tap av menneskeliv.

Kaller Netflix-sanksjoner en vits

Tross alle utfordringene pågår det en seriøs debatt om saken.

– Boikott av russisk energi vil medføre en vanskelig, men mulig og derfor nødvendig avgjørelse som vil slå til mot Putin-regimets redningsline, sa den tyske kristendemokraten Norbert Röttgen tidligere i uka.

Den polske EU-parlamentarikeren Dominik Tarczynski, som representerer regjeringspartiet PiS, kalte sanksjoner som fører til at selskaper som Netflix trekker seg ut av Russland «en vits».

– Folk dør. Vi trenger et forbud mot russisk olje og gass nå.