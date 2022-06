170.000 i Pride-parade i Israel

Over 170.000 mennesker deltok fredag i den fargesprakende Pride-paraden i Tel Aviv, som anses for å være en oase for LGBT-toleranse i Midtøsten.

Titusener av mennesker deltok fredag i en fargerik Pride-parade i Tel Aviv.

Deltakere i fargerike kostymer marsjerte gjennom den israelske storbyen mens de viftet med regnbueflagg og danset til elektronisk musikk i den kraftige heten. Antall deltakere var nesten tilbake til der det var før pandemien.

Ved starten av paraden sa borgermester Ron Huldai at ting går i riktig retning for LGBT-samfunnet i Israel selv om det fortsatt er hindringer i veien.

Han viste til at omvendelsesterapi er forbudt, at homofile menn kan gi blod, og at surrogati for likekjønnede par er blitt lovlig.

Israel har den mest åpne holdningen til homofili i Midtøsten, og særlig i Tel Aviv, der det er et stort LGBT-miljø, er toleransen stor. I konservative Jerusalem ble det også arrangert en liten Pride-parade, men med tungt vakthold.

Pride-paraden i Jerusalem i 2015 endte i tragedie da en ultraortodoks jøde drepte en 16 år gammel jente i paraden med kniv og såret flere andre.