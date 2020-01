Rapport: Ukrainsk fly var i brann før det styrtet i Iran

Det ukrainske flyet som styrtet i Iran onsdag, forsøkte å vende tilbake til Teheran og var i brann før det traff bakken, ifølge en foreløpig granskningsrapport.

Det var iranske luftfartsmyndigheter som torsdag morgen la fram en foreløpige rapport. Bildet viser iransk sikkerhetspersonell på stedet der et ukrainsk Boeing-fly styrtet onsdag. Foto: Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

NTB

Det var iranske luftfartsmyndigheter som torsdag morgen la fram en foreløpig rapport, dagen etter at 176 personer omkom da det ukrainske flyet styrtet like etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Teheran.

De iranske etterforskerne sier at flygerne ikke tok kontakt med flygeledere for å få hjelp før flyet styrtet. De fastslår også at flyet var i full fyr rett før det styrtet, og at det oppsto en massiv eksplosjon da flyet traff bakken.

Øyenvitner, inkludert mannskapet på et annet fly, har beskrevet at de så flyet i brann, heter det i rapporten.

Dette er i tråd med en video fra det iranske nyhetsbyrået ISNA som viser et brennende objekt på himmelen og en påfølgende eksplosjon. Det er ikke bekreftet at videoen viser flyet.

«Teknisk feil»

Etterforskerne utelukker foreløpig at elektromagnetisk forstyrrelse eller laser er årsaken til styrten. Rapporten bekrefter at de såkalte svarte boksene med ferdskriver og taleregistrator er funnet, men sier at disse er skadd, og at noe av innholdet er tapt.

Iran har uttalt at de ikke vil la amerikanske Boeing få undersøke dem, slik det er vanlig at flyprodusenter får gjøre etter ulykker.

De iranske etterforskerne gir i sin foreløpige rapport ingen forklaring på hvorfor flyet styrtet. Irans transportminister Mohammed Eslami avviser imidlertid torsdag morgen det han kaller spekulasjon om at det er noe mistenkelig ved styrten. Flyet styrtet få timer etter at Iran angrep USAs baser i Irak.

– Flyet tok fyr grunnet en teknisk feil, og dette førte til styrten, sier Eslami ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Ukrainske etterforskere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyser at ukrainske etterforskere har ankommet Iran for å bistå iranerne. Han sier også at han planlegger å ringe sin iranske motpart Hassan Rouhani for å snakke om styrten og etterforskningen.

– Vi kommer helt sikkert fram til sannheten, sier Zelenskyj, som understreker at det har høy prioritet for Ukraina å få klarhet i hva som førte til styrten.

Flyet tilhørte Ukraine International Airlines. Det var av typen Boeing 737–800 og knapt fire år gammelt.

Flytypen er forløperen til 737 MAX-flyet som ble satt på bakken i fjor etter to ulykker i Etiopia og Indonesia der 346 mennesker mistet livet.

