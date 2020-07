USA stenger grensene for Huawei-ansatte

USA innfører reiserestriksjoner for ansatte i den kinesiske teknologigiganten Huawei og andre som anses å støtte autoritære lands menneskerettighetsbrudd.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utenriksminister Mike Pompeo sier USA innfører reiserestriksjoner for ansatte i den kinesiske teknologigiganten Huawei og andre selskaper som anses å støtte autoritære lands menneskerettighetsbrudd. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Restriksjonene retter seg blant annet mot menneskerettighetsbrudd i Xinjiang-provinsen, der Kina anklages for å undertrykke uigurer og andre muslimske grupper, opplyser utenriksminister Mike Pompeo.

– Selskaper som blir rammet av dagens avgjørelse inkluderer Huawei, en forlenget arm det kinesiske overvåkingssamfunnet, som sensurerer politiske dissidenter og muliggjør interneringsleirer i Xinjiang, sa han på en pressekonferanse onsdag.

Huawei skuffet

– Utvalgte Huawei-ansatte støtter det kinesiske kommunistpartiet, som begår menneskerettighetsbrudd. Telekommunikasjonsselskaper verden over bør notere seg dette: Dersom de handler med Huawei, handler de med menneskerettighetsforbrytere, sa Pompeo videre.

Huawei sier i en uttalelse at selskapet er skuffet over avgjørelsens og kaller den urettferdig.

– Huawei opererer uavhengig av den kinesiske regjeringen. Vi er et privat selskap eid av våre ansatte. Vi er skuffet over denne urettferdige og vilkårlige behandlingen som nekter visum til våre ansatte, som jobber utrettelig for å bidra til teknologisk innovasjon i USA og resten av verden, heter det i uttalelsen.

Ser nærmere på TikTok

Pompeo sa også at Trump-administrasjonen skal se nærmere på hvordan USA kan redusere informasjonen som blir hentet inn via den populære kinesiske appen TikTok.

USA har tidligere vurdert å forby appen, men dette ble ikke bekreftet av Pompeo onsdag.

Kunngjøringen kom dagen etter at den britiske regjeringen sa at den vil forby Huawei fra å delta i utbyggingen av 5G-nettverket i landet. Årsaken er bekymringen for at sensitive data skal komme på avveie og misbrukes av kinesiske myndigheter.