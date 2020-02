Avis: Mitt Romney vil stemme mot Trump

Senator Mitt Romney har planer om å stemme for å dømme president Donald Trump når riksrettssaken avgjøres i Senatet onsdag kveld.

Den republikanske senatoren Mitt Romney vil stemme for at Trump skal dømmes i riksrettssaken. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Romney er ifølge New York Times den første republikanske senatoren som har signalisert at han vil stemme for at Trump må dømmes for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressen.

Avstemningen i Senatet starter klokken 22 norsk tid onsdag kveld.

