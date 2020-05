Polens president går tilbake på målinger

Polske meningsmålinger viser en markant tilbakegang for president Andrzej Duda. Han leder fortsatt klart, men ligger ikke lenger an til å vinne i første runde.

Andrzej Duda har en klar ledelse også på de nye målingene, men med en ny opposisjonskandidat, kan det gå mot en andre valgomgang. Foto: Czarek Sokolowski, AP/scanpix

NTB

Mens målinger i april ga Duda en oppslutning på over 50 prosent, ligger han på 39 og 35 prosent i to nye målinger. Nedturen kommer etter at det største opposisjonspartiet. liberale PO, stilte seg bak Warszawa-ordfører Rafal Trzaskowski. Han kom inn som erstatter da Malgorzata Kidawa-Blonska trakk seg for halvannen uke siden.

Trzaskowski gjør det betydelig bedre enn forgjengeren og ligger nå på mellom 18 og 21 prosent. Bak ham kommer den uavhengige sentrumskandidaten Szymon Holownia, som ligger på 15 og 19 prosent i de to seneste målingene.

Duda er også uavhengig, men støttes av regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), som ikke stiller med en egen kandidat blant de seks som håper å vinne velgernes tillit.

Valget i Polen skulle egentlig holdes 10. mai, men ble til slutt utsatt på grunn av koronapandemien. Etter en langvarig dragkamp, sier både PiS og opposisjonen at det kan holdes 28. juni i stedet. Den inneværende femårsperioden går ut 6. august.