Mays Brexit-avtale mangler fortsatt støtte

– Jeg mener fortsatt at riktig vei framover for Storbritannia er å gå ut av EU så snart som mulig med en avtale, sa den britiske statsministeren da hun oppdaterte Underhuset om brexit mandag ettermiddag.

Men utmeldingsavtalen som regjeringen har forhandlet fram med EU, har fortsatt ikke tilstrekkelig støtte i Underhuset til at den kan legges fram for nok en avstemning, konstaterte hun.

Underhuset har to ganger tidligere forkastet avtalen.

Frykter langsom brexit

Nå frykter May en «langsom brexit» der utmeldingen må utsettes til etter 22. mai, slik at Storbritannia må delta i valget på nytt EU-parlament.

Valget begynner 23. mai, og Storbritannia vil være juridisk forpliktet til å delta i valget hvis landet fortsatt er med i EU på dette tidspunktet.

Ifølge May vil dette være eneste alternativ hvis avtalen som foreligger, ikke godkjennes, samtidig som Underhuset fortsetter å motsette seg en skilsmisse uten avtale.

– Det vil ikke være en brexit som vil samle folket, advarte hun i Underhuset.

May vil nå fortsette de tverrpolitiske samtalene for å forsøke å samle støtte til avtalen.

Kritikk fra Labour

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn sa i sitt svar til May at statsministerens håndtering av brexit har satt nasjonen i forlegenhet.

Han har den siste tida holdt sine egne samtaler på tvers av partigrensene. Og disse samtalene, hevdet Corbyn, viser at det er mulig å få flertall i Underhuset for en alternativ tilnærming til brexit.

Opposisjonslederens ønske er en mykere skilsmisse der Storbritannia går inn for en tollunion med EU og tett tilknytning til EUs indre marked.

Men uten en slik plan, advarte Corbyn, vil Labour støtte en ny folkeavstemning om brexit i stedet.

Indikative avstemninger

Underhuset skal sent mandag kveld ta stilling til et benkeforslag om å holde en serie med «indikative avstemninger» om veien videre. Får dette forslaget flertall, vil disse avstemningene bli holdt senere i uka – trolig på onsdag.

Tanken er at de folkevalgte da skal stemme over en rekke ulike alternativer for brexit, for slik å få klarhet i hvor flertallet ligger.

May er for sin del skeptisk til ideen.

– Når vi har prøvd slike ting før, har det ført til motstridende konklusjoner eller ingen konklusjon i det hele tatt, sa May i Underhuset.

I tillegg, advarte hun, er det risiko for at flertallet i Underhuset går inn for noe som EU ikke er villig til å godta.

Tilbud fra EU

Diskusjonen kommer etter at EU i forrige uke gikk med på å utsette skilsmissen. Den skulle egentlig ha funnet sted førstkommende fredag.

I utgangspunktet gjelder utsettelsen fram til 12. april.

Men hvis Underhuset i løpet av inneværende uke vedtar brexitavtalen, er EU villig til å utsette skilsmissen helt til 22. mai.