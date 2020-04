Viruslaboratorium i Wuhan: Umulig at vi er kilde til pandemien

Leder for et laboratorium i Wuhan, den kinesiske byen der koronaviruspandemien skal ha startet, avviser påstander om at utbruddet spredte seg fra deres lokaler.

Arbeidere iført beskyttelsesutstyr fanger en salamander som hadde sluppet ut fra Huanan-markedet i Wuhan 27. januar. Det har vært antatt at koronaviruset spredte seg fra ville dyr som var til salgs på dette markedet. Foto: Chinatopix via AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Myndighetene i Kina har blitt utsatt for økende press den siste tiden og krav om åpenhet rundt hvordan de har håndtert epidemien i landet helt fra starten. Epidemien ble etter hvert en pandemi. Rykter har spredt seg, og USA gransker nå om viruset egentlig kom fra et virologisk institutt med et høysikkerhetslaboratorium for miljøsikkerhet.

Kinesiske forskere har sagt at de anser det som sannsynlig at viruset stammer fra flaggermus, at det har kommet over på andre dyr og hoppet fra dyr til mennesker på såkalte våtmarkeder i Wuhan der det handles med ville dyr.

Men det faktum at viruslaboratoriet finnes, har skapt grobunn for konspirasjonsteorier og spekulasjoner om at virus egentlig stammer fra Wuhans institutt for virologi, nærmere bestemt P4-laboratoriet, som er utstyrt for å håndtere farlige virus.

Avviser

I et intervju med den engelskspråklige statlige kringkasteren CGTN lørdag sier leder for laboratoriet, Yuan Zhiming, at det ikke er mulig at viruset kom fra dem.

Ingen fra staben hans har vært smittet av viruset, sier han.

Han legger til at instituttet allerede undersøkte og avfeide teorien i februar og at informasjon ble delt med Verdens helseorganisasjon (WHO) i begynnelsen av januar.

Men i det siste har Det hvite hus gitt uttrykk for tvil rundt hvordan viruset begynte å spre seg.

– Vi hører denne historien mer og mer, sa president Donald Trump da han fikk spørsmål om laboratorium-teorien på en pressekonferanse onsdag.

USA vil granske

Både Trump og hans utenriksminister Mike Pompeo har sagt at USA har igangsatt en gransking for å avdekke hva som skjedde da utbruddet begynte.

Også Storbritannias utenriksminister Dominic Raab ba om en gransking av pandemiens årsaker etter et videomøte for G7-landene torsdag. USA hadde tatt initiativ til møtet.

En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, forsøkte samme dag å dempe spekulasjonene rundt lab-teorien.

– Mange anerkjente medisinske eksperter har bekreftet at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for påstandene om at viruset lekket ut av et laboratorium, sa Zhao.

Også han tok imidlertid til orde for mer forskning på koronavirusets opprinnelse.

– Trekker slutninger

På spørsmål om undersøkelsene ved instituttet antyder at viruset kan ha kommet fra P4-laboratoriet, svarer Yuan:

– Jeg vet at det er umulig. Som personer som utfører virale studier, vet vi helt klart hva slags forskning som foregår ved instituttet og hvordan instituttet håndterer virus og prøver.

Han sier videre at siden de driver med virus og ligger i Wuhan, klarer ikke folk å la være å trekke slutninger, men han påpeker også at noen medier ikke klarer å dy seg for å villede.

Washington Post og Fox News har sitert anonyme kilder som uttrykker bekymring for at viruset ved en feil kan ha kommet fra P4-laboratoriet.

Yuan sier at disse sakene kun er basert på spekulasjoner, uten bevis eller kunnskap.

Myndighetene i Wuhan prøvde opprinnelig å skjule over utbruddet, og det har vært stilt spørsmål ved det offisielle antallet smittetilfeller, der kriterier er endret flere ganger.

Senest denne uken innrømmet myndigheter i byen feil, og justerte opp dødstallet med 50 prosent.

– Ikke konspirasjonsteori

En rekke ulike virus-teorier og påstander har dukket opp etter virusutbruddet. Mange av disse er fullstendig uten faktagrunnlag og regnes som konspirasjonsteorier.

Men hypotesen om at det kan skjedd et uhell ved et kinesisk laboratorium, diskuteres også av enkelte forskere.

– Etter min mening er dette ikke en konspirasjonsteori. Jeg mener dette er et legitimt spørsmål som må undersøkes og besvares, sa forskeren Xiao Qiang ved Berkeley-universitetet i USA til Washington Post før helgen.

Professor Richard Ebright ved Rutgers University sa at det er minst like sannsynlig at utbruddet begynte på et laboratorium som et annet sted i Kina.

Kinesisk UDs talsmann Zhao Lijian hevdet tidligere i år at amerikanske soldater kunne ha brakt koronaviruset til Kina – en påstand som absolutt ikke er bekreftet.