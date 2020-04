Tyskland henter enslige mindreårige fra leirer i Hellas

Tyskland henter lørdag 58 enslige mindreårige fra flyktningleirer i Hellas, opplyser tyske myndigheter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Migranter og flyktninger venter på en kø til en ferje utenfor Hellas tidligere i mars. Foto: Foto: Vangelis Papantonis, AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Landet planlegger å ta inn flere flyktninger framover, opplyser Tysklands innenriksdepartement.

Greske myndigheter og FN-organisasjoner må legge fram dokumentasjon på de mindreåriges opprinnelse og om de har slektninger i andre EU-land.

Tyskland har satt som mål å ta imot 500 enslige mindreårige fra de overfylte flyktningleirene i Hellas.

Til sammen skal 1.500 mindreårige bli flyttet fra Hellas til andre EU-land. Luxembourg har alt hentet de tolv første.

De 58 flyktningene som ankommer Tyskland lørdag, skal i karantene i to uker før de blir flyttet videre.

Et humant eksempel

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs barnefond (Unicef) gleder seg over at europeiske land nå kommer flyktningbarna til unnsetning.

– Relokaliseringen er humane og konkrete eksempler på europeisk solidaritet, heter det i en felles uttalelse fra de tre organisasjonene.

– Nødvendigheten av dette viktige initiative blir enda mer tydelig nå når vi står overfor utfordringene med covid-19. Relokalisering av sårbare barn i en ekstra krevende tid sender et sterkt signal om europeisk solidaritet, og vi håper å se en utvidelse i nær fremtid, sier IOMs regionale direktør for EØS-landene, EU og Nato, Ola Henrikson.

Norge sier nei

19 tidligere norske statsråder, blant dem Kjell Magne Bondevik (KrF), Odd Einar Dørum (V), Bjørn Tore Godal (Ap), Victor Norman (H), Anne Enger (Sp) og Heikki Eidsvoll Holmås (SV), har undertegnet et opprop med krav om at Norge tar imot enslige mindreårige og barnefamilier fra overfylte leirer i Hellas.

Statsminister Erna Solberg (H) sier nei til dette.

– Vi henter heller ikke kvoteflyktninger for øyeblikket, selv om vi skal det. Det er fordi vi er belastet i systemet vårt med alt det andre som foregår, sa hun tidligere i måneden.