Nødssituasjon på «Ocean Viking» – mannskapet har forskanset seg

Mannskapet på skipet «Ocean Viking» har bedt om bistand fra italienske myndigheter, opplyser rederiet Hoyland Offshore til NTB.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ocean Viking har bedt om assistanse. FOTO: Flavio Gasperini/SOS Méditerranée via AP/NTB scanpix

NTB

Mannskapet kan for øyeblikket ikke hjelpe de 180 migrantene på dekk. Årsaken skal være at en gruppe på 44 migranter prøver å presse skipet til havn. Skipet har vært ute til havs i lang tid fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Dermed er de fleste ansatte evakuert fra dekk, og migrantene er uten mat og tilsyn. Derfor har kapteinen bedt om bistand fra italienske myndigheter.

– Det maritime crewet har kontroll over skipet, understreker daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore.

Han sier det fortsatt er et team som jobber på bakdekket, der migrantene befinner seg, men ikke så mange som hadde vært ønskelig. I tillegg er de redde for at situasjonen skal eskalere.

– Derfor sendte vi hastemelding til italienske myndigheter klokka 15.30 i dag, sier Jacobsen.

Foreløpig har ikke skipet fått annen instruks enn å forholde seg i ro.

I løpet av de siste dagene skal flere migranter på skipet ha forsøkt å hoppe på sjøen. Flere skal også ha blitt plukket opp igjen.