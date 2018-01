Mann død etter eksplosjon ved T-banestasjon i Sverige

Eksplosjonen skjedde søndag formiddag ved Vårby Gård, i en forstad til Stockholm i Huddinge kommune.

Mannen som omkom, er i 60-årene. Han ble først betegnet som alvorlig skadd, men ved 14.30-tiden bekreftet politiet at han hadde omkommet som følge av skadene. Han var sammen med en kvinne i 40-årene som også ble fraktet til sykehus, men med mindre alvorlige skader.

Politiet tror ikke de to har blitt utsatt for et angrep, men etterforsker saken som drapsforsøk og forsøk på allmennfarlig ødeleggelse, ifølge Expressen.

– Så vidt jeg vet er det ingenting spesifikt som gjør at vi tror dette har vært rettet mot disse to personene, sier Svein-Erik Olsson i Stockholm-politiet.

Han opplyser videre at de har snakket med den skadde kvinnen. Hun fortalte at mannen hadde plukket opp en gjenstand fra bakken, som etter alt å dømme forårsaket eksplosjonen.

Politiet ble varslet om saken klokken 11.07. Flere politipatruljer, bombeteknikere og seks ambulanser ble sendt til stedet. Perrongen på T-banestasjonen og et torg utenfor ble sperret av.

Kilder opplyser til avisene Expressen og Aftonbladet at det var en håndgranat som eksploderte, men dette er ikke bekreftet av politiet. Innbyggere i området forteller at eksplosjonen var svært kraftig.

– Jeg har ikke den informasjonen, men det er åpenbart at det er en så kraftig sprengladning at mannen ble alvorlig skadd, sier Olsson.

Politiet har kontroll på situasjonen, og har ikke funnet flere farlige gjenstander i området.