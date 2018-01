Tyrkia til USA: Kom dere ut av Manbij nå

Advarselen kom lørdag ettermiddag etter at tyrkiske myndigheter i flere dager har advart om at landets offensiv mot Afrin-området nordvest i Syria kan bli utvidet lenger østover langs grensen og omfatte byen Manbij.

USA har egne styrker som står inne i Manbij, der de samarbeider med den kurdiske YPG-militsen som kontrollerer byen.

En konfrontasjon mellom de to NATO-allierte er noe NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg slett ikke ønsker.

Forholdet mellom de to NATO-allierte er spent på grunn av offensiven, der Tyrkia har som mål å drive YPG-militsen unna syriske grenseområder nær Tyrkia.

Tyrkia ser på YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner.

USA og EU har også PKK på sine terrorlister, men de har støttet YPG i kampen mot IS. Amerikanerne ble orientert om Tyrkias planer på forhånd og har bedt landet vise tilbakeholdenhet i angrepene mot Afrin.

Tidligere lørdag uttalte presidentkontoret i Ankara at USA har gjentatt et løfte om å stanse bevæpning av YPG-militsen. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster «bekreftet» dette overfor president Recep Tayyip Erdogans talsmann Ibrahim Kalin i en telefonsamtale sent fredag kveld, heter det i en uttalelse fra Ankara.