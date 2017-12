Skolebussjåfør sier overgangen var åpen under dødelig kollisjon i Frankrike

– Ifølge henne var sperringene åpne, sier påtaleansvarlig Xavier Tarabeux til journalister lørdag.

Tarabeux sier imidlertid at spor på stedet tyder på at sperringenes hengsler var i en lukket posisjon da ulykken fant sted.

–Vi vil, selvfølgelig, måtte få en ekspert til å analysere dette elementet, med tanke på å finne ut om det fungerte som normalt eller om dette skjedde som følge av ulykken, sier han.

Fredag sa Tarabeux at de første vitneavhørene var motstridende om hvorvidt togovergangen var stengt under ulykken, men at flertallet sa den hadde vært stengt.

Han har utelukket at overdreven hastighet verken fra toget eller bussens side var årsaken til ulykken.

Lørdag var første gang etterforskerne hadde anledning til å avhøre den 46-årige bussjåføren, som også ble alvorlig skadd i dødsulykken torsdag.

Det var i alt 23 skolebarn om bord i skolebussen da den ble truffet av et regiontog ved en overgang rundt 18 kilometer vest for byen Perpignan.

Fire skolebarn omkom, og i tillegg til sjåføren ble ytterligere seks personer alvorlig skadd.